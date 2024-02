Cu ce problemă se confruntă Ilona Brezoianu la Te cunosc de undeva: „Îmi e foarte greu”

Ilona Brezoianu a revenit în forță, sâmbătă, pe 18 februarie 2024, în noul sezon Te cunosc de undeva, alături de bunul ei prieten, artistul Florin Ristei. Cei doi au debutat așa cum nu își imagina nimeni, pe melodia „Thunderstruck” a celor de la AC/DC.

Ilona Brezoianu de la Te cunosc de undeva explică de ce greutate se lovește la filmări

Actrița a făcut câteva dezvăluiri în exclusivitate pentru FANATIK despre provocarea pe care o presupune A recunoscut care e marele ei handicap în această emisiune, cu toată că a dovedit tuturor că, pe lângă meseria de actriță, se pricepe al naibii de bine și la cântat.

Vedeta ne-a mai zis că este extrem de fericită și pe plan personal, iubindu-se cu un tânăr care nu face parte din showbiz, de profesie monitor de ski. Vedeta ne-a mai spus că, în relația ei, nu tratează lucrurile cu prea mult romantism. Astfel, nici de Sfântul Valentin și nici de Dragobete nu a pregătit ceva special. Îi place să lasă totul să curgă de la sine!

Ilona Brezoianu a mai cochetat cu muzica și înainte să ajungă în Părinții ei au observat când era mică faptul că are înclinații artistice. Blondina a făcut în trecut ore de canto, însă abia acum reușește să își șlefuiască talentul cu adevărat, datorită proiectului Te cunosc de undeva.

La Te cunosc de undeva, Ilona Brezoianu a spus că întâmpină o mare dificultate. Pe de o parte, a fost nevoită să renunțe la anumite spectacole de teatru, dat fiind programul încărcat de filmări, iar pe de altă parte îi este foarte greu să interpreteze melodiile pe voci.

„Mi-am dat seama că eu trebuie să muncesc mai mult decât ceilalți”

„Am făcut ore de canto, eu am făcut tot ce se putea face de la dans la canto. Ai mei m-au dat de când eram mică, pentru că au văzut că am înclinații și acum descoper, de fapt, că sunt mai talentată decât credeam la capitolul ăsta.

Sunt surprize de toate părțile. Din sezonul în care am fost înainte nu mi-a rămas ceva în cap care ar fi fost foarte greu, dar mi-au pus multe piedici personajele care mă solicitau ca și cântăreață, momentele unde trebuia să cânt foarte mult și să cânt pe voci. Eu, nefiind obișnuită cu cântatul, îmi e foarte greu să cânt pe voci. Eu mă iau după vocea principală și atunci eu nu știu să fac voci, spre deosebire de mulți colegi din sezonul ăsta, care sunt cântăreți și știu muzică în adevăratul sens al cuvântului. Asta a fost o piedică.

Probabil acum sunt mai obișnuită, dar nu e exclus să mă lovesc iar de treaba asta. Mi-am dat seama că eu trebuie să muncesc mai mult decât ceilalți pe partea muzicală. Pentru ei e un proces rapid. La mine e ceva mai mult când trebuie să învăț un cântec”, a declarat Ilona Brezoianu de la Te cunosc de undeva, pentru FANATIK.

Întrebată ce ar vrea să îi pice, pe viitor, la ruletă, Ilona a spus că și-ar dori să interpreteze hit-ul „Banii și fetele” de la trupa Valahia.

Ilona, fericită alături de iubit: „N-am sărbătorit cu romantism”

Ilona ne-a zis că de Valentine’s Day n-a făcut ceva special și că îi este foarte bine și fără tradițiile pe care multe cupluri le respectă.

„Nu pregătesc, în general, nimic de sărbătorile astea. Am sărbătorit Valentine’s Day cu niște prieteni, la o masă, în oraș. A fost foarte drăguț. Am ieșit la restaurant, am mâncat cu toții. N-am sărbătorit așa, cu romantism. Și nici de Dragobete nu voi face ceva special. Într-adevăr, nu mai e un secret. Am iubit și suntem foarte bine, suntem fericiți împreună”, ne-a mai spus Ilona Brezoianu.

Dincolo de Te cunosc de undeva, publicul o mai poate vedea în perioada următoare la Teatrul de Comedie din București, unde joacă în două piese de mare angajament.

„Sunt tot cu „Doi pe-o bancă” la Teatrul de Comedie, acolo unde e casa noastră. Am scos și o piesă nouă, „A fi sau a nu fi” se numește, tot la Teatrul de Comedie și, deocamdată, atât. Nu am putut participa la următoarele proiecții ale Teatrului fiindcă am fost foarte implicată aici (n. red.: la Te cunosc). E foarte greu să repet în același timp și la teatru. Aș încurca toți colegii cu programul meu de filmări. Deci doar joc și nu repet nimic. Nu mai scot vreo altă premieră nouă, momentan”, a completat Ilona Brezoianu, pentru FANATIK.