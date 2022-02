Cu ce problemă se confruntă Oana Roman ca mamă. Ce nu a reușit s-o învețe încă pe Izabela

Oana Roman a crescut-o pe Izabela, care în curând va împlini vârsta de 8 ani, bazându-se pe principiile pe care i le-au însuflat părinții ei de mică.

Vedeta a declarat în cadrul unui reportaj online că nu este genul de mamă care își învață rolul citind cărți despre așa ceva.

Nu a luat cursuri de parenting și nici nu a citit manuale care s-o ajute în anumite etape ale creșterii fetiței sale. S-a bazat exclusiv pe intuiția ei, iar până acum nu a dat de foarte multe ori greș.

Oana Roman nu o poate dezvăța pe fiica de 8 ani să doarmă cu ea

Există, totuși, un lucru pe care ar vrea să îl schimbe. Oana nu o poate învăța pe Iza să doarmă singură, deși are deja camera ei.

„Eu despre parenting nu prea am citit multe. Nu prea m-am documentat. Am încercat s-o cresc pe Izabela cu niște principii foarte sănătoase. Principii pe care am avut norocul să le primesc de la părinții mei. am crescut-o cumva intuitiv. Izabela este un copil foarte echilibrat. Este adevărat că sunt momente în care stau și mă întreb: oare fac bine? Oare ar trebui să fac altfel? Oare am greșit?

Din punctul meu de vedere, singura problemă pe care încă o avem cu Izabela este că, deocamdată, încă nu reușim să o facem să doarmă în fiecare seară singură. Nu știu cum s-o dezvățăm să doarmă cu unul dintre noi”, a spus Oana Roman în emisiunea „Consilier de vedete” de la .

Ce sfat a primit vedeta: „Nu o face brusc”

de televiziune a primit și câteva sfaturi de la un psiholog specializat în astfel de probleme. Felicia Akkaya, gazda emisiunii de pe Youtube îi transmite Oanei că este normal ca fiica ei să își dorească să doarmă în continuare cu unul dintre părinții sau cu amândoi.

„Dacă îți dorești să îi imprimi un obicei prin care să învețe să doarmă singură, nu o face brusc. Poți să îi dai o poveste în care un copil, de regulă e bine să fie de sex opus, are o problemă vizavi de somnul lui. Dorește ca acele probleme să dispară.

Poți inventa o poveste prin care un copil să-și rezolve o problemă legată de somn. Ea va lua povestea ca pe un exemplu”, este sfatul primit de Oana Roman de la Akkaya.