Cu ce probleme de sănătate s-a confruntă Babasha. Terapeutul artistului: „Toți interpreții suferă din cauza asta”

Babasha se numără printre cei mai cunoscuţi artişti din rândul publicului tânăr. Acesta are o carieră strălucită în muzică, iar evenimentele, proiectele şi concertele nu întârzie să apară. Din nefericire, orice lucru bun vine la pachet şi cu părţi negative. Artistul se confruntă cu probleme de sănătate, iar terapeutul Dragoş Gheorghiu a dezvăluit cum le tratează şi care sunt acestea.

Problemele de sănătate pentru care Babasha a mers la terapeut

îşi încântă publicul cu piesele sale, iar la evenimente şi concerte dă tot ce are mai bun pentru o prestaţie ca la carte. În spatele fiecărei apariţii stă multă muncă şi multe repetiţii, ceea ce înseamnă o solicitare fizică şi psihică semnificativă. Acum nu foarte mult timp, artistul anunţa în mediul online că se confruntă cu o hemipareză dobândită din cauza expunerii excesive la aerul rece.

ADVERTISEMENT

Pe lângă această problemă, interpretul mai întâmpină şi alte afecţiuni specifice carierei pe care o are. FANATIK a stat de vorbă cu Dragoş Gheorghiu, fizioterapeut cu supraspecializare în medicina alternativă pe Osteopatie și Chiropractiă. Mulţi interpreţi i-au călcat pragul tânărului terapeut la început de drum. Printre aceştia se numără şi Babasha despre care Dragoş ne-a dezvăluit că se confruntă cu probleme la umeri şi spate.

Aceste şi sunt cauzate de postura vicioasă din timpului actului artistic. Mai mult decât atât, Dragoş Gheorghiu ne-a mărturisit că Babasha a fost prima persoană publică care i-a călcat pragul. Ba mai mult, au legat și o prietenie aparte.

ADVERTISEMENT

„Consider că este fratele meu, el chiar fiind prima mea persoană publică tratată în vara lui 2024. Toţi interpreţii de muzică au probleme la umeri şi la spate. Ei sunt suprasolicitaţi din cauza microfonului şi poziţiei vicioase pe timp îndelungat pe care le abordează în programele lor.

Ca om este un suflet bun puternic şi muncitor, un familist şi un profesionist. Ca pacient este la fel, doar că sub titulatura de pacient nu am cuvinte decât de lauda despre el. Eu am mai mers la el la concerte, ne-am mai vizitat. Deci pot spune cu mana pe inima că este un om minunat!”, a declarat terapeutul Dragoş Gheorghiu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cum a fost tratat interpretul Babasha

Pentru a trata afecţiunile pe care Babasha le întâmpină, Dragoş mărturiseşte că a apelat la abordări holistice non-invazive. Pe lângă asta, ne-a mai spus că nelipsit a fost şi masajul terapeutic. Au fost prezente şi alte abordări specifice domeniului în care profesează.

„Am folosit abordări holistice non-invazive de tip Osteopatic-Chiropractică, acupunctură holistică – dry needling. Masajul terapeutic nu lipseşte din tratamentele mele, tehnici de mobilizare a fasciei musculare prin terapia IASTM și cupping – ventuze. De la caz la caz, la alți pacienți am adăugat sau nu şi alte abordări din domeniul kinetoterapiei și al stretching-ului pasiv”, a continuat tânărul.

ADVERTISEMENT

Cine a mai apelat la fizioterapie: „Babasha, Mircea Eremia, Denisa Despa, Iuly Neamtu, Sorinel Puștiu”

Deşi nu a trecut foarte mult timp de când profesează în domeiu, Dragoş nu a dus lipsa clienţilor. Ba mai mult, a avut plăcerea să lucreze cu nume mari din lumea muzicii şi nu numai. Printre aceştia se numără Alex Botea, Sorinel Puştiu, Iuly Neamţu şi mulţi alţii.

Despre toți, tânărul are numai cuvinte de laudă. Susţine că artiştii au fost mereu foarte prietenoşi şi au găsit mereu lucruri în comun despre care să converseze în timpul sedinţelor de tratament.

„Mi-au călcat pragul multe persoane publice din diferite sfere ale media: Babasha, Mircea Eremia, Denisa Despa, Iuly Neamtu, Sorinel Puștiu, Alex Botea, Mariano, Raluca Drăgoi. Fiecare e special în felul lui şi cu diferite afecțiuni sau nu.

Unii m-au contactat pentru anumite probleme, unii doar pentru întreţinere. Nu a existat vreo vedetă cu care să am antipatii. Chiar am avut ce să povestim mereu în timpul ședințelor de tratament şi am legat prietenii foarte puternice.

Adică ştiu că mă pot baza pe fiecare şi ei la rândul lor se pot baza pe mine. Deci, ca să mă fac înţeles, toţi sunt speciali pentru mine. Toți m-au surprins plăcut şi mi-au rămas în suflet ca fiind nişte persoane cu un vibe superb şi cu un caracter frumos”, a mai spus Dragoş Gheorghiu.

Cine este terapeutul Dragoş Gheorghiu, cel care îi tratează pe marii artiști

Dragoş Gheorghiu este un tânăr fizioterapeut ce îşi urmează visul. De un an acesta şi-a pus în practică cunoştinţele medicale pentru a ajuta oamenii care aleg să se trateze de diferite afecţiuni. Terapeutul este de părere că are un atuu faţă de ceilalţi colegi ai săi: orice afecţiune o vede ca pe o suferinţă sufletească. Astfel, reuşeşte să facă o treabă remarcabilă care îi îndeamnă pe pacienţi să revină cu încredere şi în viitor.

„Sunt cadru medical specialist, mai exact fizioterapeut specializat, licențiat în kinetoterapie și motricitate specială. Mă ocup cu tratarea afecțiunilor, patologiilor osteoarticulare, musculo-scheletale cu multiple subspecializari pe neurologie, pediatrie, geriatrie și gerontologie.

Eu văd probabil,și așa doresc să consider, că percep această profesie ca pe un stil de viaţă. Probabil ce mă evidențiază sau nu, pentru că nu pot vorbi pentru ceilalţi colegi, este faptul că văd orice boală fizică ca pe o suferinţă sufletească. Aşa am descris şi în cartea la care lucrez de aproape un an de zile”, a mai spus acesta.

Visul de a ajuta persoanele suferinde a plecat încă din copilărie, din dorinţa de a-şi trata bunica. Dragoş Gheorghiu a reuşit să ajungă unde şi-a propus, însă nu a mai apucat să îşi ţină promisiunea făcută bunicii sale, deoarece s-a stins din viaţă.

„Am început cu acest gând de mic încă din perioada copilăriei, de pe la 7-8 ani când îi făceam masaj bunicii mele. Îmi spunea că se simte bine. Îi tot repetam că o să ajung cunoscut, mare, o să îmi deschid centru şi o să o pot trata.

Din păcate, nu am mai putut să mă ţin de promisiune, deoarece a plecat dintre noi. La un moment dat tatăl meu mi-a zis că eu cu ”mâinile mele” o să fac treabă în viaţă. Tot felul de lucruri am făcut bazate pe manualitate, deci ca un rezumat la tot ce am declarat mai sus, aş zice că mi-a fost predestinat”, a continuat el.

Fizioterapeutul Dragoş Gheorghiu: „Au făcut enorm de multe sacrificii, de aceea succesul meu de astăzi”

De asemenea, tânărul terapeut a fost şi imaginea mai multor brand-uri, de-a lungul timpului. Acesta este recunoscător pentru ceea ce trăieşte şi nu uită că părinţii săi au avut un aport semnificativ în cariera de care astăzi se bucură.

„Pe parcursul timpului am avut ocazia să devin şi imagine pentru câteva brand-uri de suplimente alimentare de tip plafaristic, geluri de recuperare, aparatură medicală şi altele. Pentru toate acestea, părinţii mei mereu m-au susţinut. Au făcut enorm de multe sacrificii, de aceea succesul meu de astăzi, proiectul Dragoș Gheorghiu este doar şi numai datorita lor!”, a încheiat fizioterapeutul Dragoş Gheorghiu.