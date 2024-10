Cu ce probleme de sănătate se confruntă Andreea Marin. Vedeta a ajuns pe mâinile medicilor. ”Nu am dormit 48 de ore”

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Andreea Marin. Vedeta a ajuns recent pe mâinile medicilor. După un șir de analize, a primit un diagnostic la care nu se aștepta.

Andreea Marin s-a confruntat recent cu probleme de sănătate. Chiar dacă fanii nu o mai văd atât de des în lumina reflectoarelor, vedeta continuă să aibă o viață activă.

Andreea Marin a organizat în urmă cu puțin timp gala anuală pentru care este recunoscută în spațiul public. Un astfel de eveniment necesită atenție și energie, iar Andreea Marin s-a dedicat în totalitate pentru ca totul să iasă ca la carte.

Din păcate, în febra organizării unui eveniment de o asemenea anvergură, fosta ”Zână a Surprizelor” a uitat să acorde importanță unui aspect. Și anume, propriei persoane.

Evenimentul a copleșit-o pe vedetă. Drept urmare, . Vedeta a avut nevoie de îngrijiri și, după o serie de analize, a aflat și diagnosticul care îi dădea bătăi de cap.

”A fost nevoie de o săptămână de analize pentru a ne da seama că am burnout. Nu am dormit 48 de ore, deloc. Nu am dormit pentru că nu apucam să termin tot ce aveam de făcut. (…) Era acea teamă că nu voi reuși să duc la bun sfârșit ceea ce mi-am propus.”, a spus Andreea Marin, potrivit

Din cauza problemelor de sănătate, Andreea Marin și-a schimbat radical stilul de viață

Nu este pentru prima dată când . Din cauza ritmului de viață și a numeroaselor proiecte în care este implicată, vedeta uită de multe ori să aibă grijă de propria persoană.

În urmă cu mai bine de un an, a căzut din picioare în plină stradă. Andreea Marin era în timpul filmărilor, moment în care s-a prăbușit și a avut nevoie de intervenția și de ajutorul medicilor.

Atunci, ca și acum, în urma unor analize, vedeta a aflat care este problema. Medicul cardiolog i-a recomandat să își schimbe stilul de viață dacă vrea să nu mai aibă parte de astfel de episoade.

”Cel mai important este să fii moderat cu tot ce faci în viață. Am ajuns într-un punct în care chiar mi-am pus sănătatea în pericol. Acela a fost momentul în care un medic mi-a spus: ‘Ori schimbi acum, ori vei avea probleme serioase de sănătate.”, a declarat vedeta într-un interviu mai vechi.