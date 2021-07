Cu ce probleme de sănătate se confruntă Mihai Bendeac: „E pedeapsa lui Dumnezeu”

Mihai Bendeac are probleme de sănătate. Actorul nu se simte deloc bine și îi ține pe fanii săi la curent cu boala care îl macină.

Ce spune Mihai Bendeac despre problemele sale de sănătate

se confruntă cu o răceală severă. Acesta le-a povestit fanilor, pe rețelele de socializare, că se simte foarte rău și, mai mult, chiar le-a descris toate simptomele pe care le are.

Mai în glumă, mai în serios, actorul a spus că aceasta răceală este o pedeapsă de la Dumnezeu. Actorul se simte foarte rău, lucru pe care nu s-a ferit să îl recunoască.

„Am răcit cobză. Băi, nu am mai răcit în halul ăsta cred că de doi ani. Curg mucii. Îmi curg mucii de zici că am robinet. Am avut până acum căciulă pe cap și mi-am dat-o jos…

E pedeapsa lui Dumnezeu asta, că nu mă mai potolesc cu nenorocirile. Mi-e rău”, a spus Mihai Bendeac, pe Instagram.

Mihai Bendeac nu a mai avut probleme de sănătate de un an, când a avut COVID

Mihai Bendeac s-a mai confruntat cu probleme de sănătate acum un an, când . Actorul a fost printre primii care au contractat infecția.

De altfel, atunci s-a îmbolnăvit toată familia lui. Aceștia au avut mai mult de suferit de urma infecției, pentru că s-au simțit rău mai bine de o săptămână.

Actorul a trecut mai ușor prin boală, după cum mărturisea chiar el. Mihai Bendeac a suferit cam două zile, iar apoi a început să se simtă mai bine.

Totuși, el a slăbit atunci cira 4 kilograme, pentru că nu mai avea apetit. Printre simptomele pe care le-a avut actorul au fost lipsa gustului și mirosului și durerile musculare.

„Pe mine m-a chinuit cam 48 de ore. Ce m-a frapat pe mine e că eram absolut normal, iar în decurs de cinci minute aveam toate simptomele (…) De aceea am slăbit vreo trei, patru kilograme în acele zile”, spunea Mihai Bendeac la acel moment.

Actorul și familia sa au luat infecția după ce au participat la înmormântarea bunicului său. Preotul respectiv fusese infectat cu COVID-19 și el a dat boala mai departe.