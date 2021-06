Cu ce probleme de sănătate se întoarce Culiță Sterp de la Survivor România. Cântărețul a spus tot

Culiță Sterp se întoarce acasă de la Survivor România cu probleme de sănătate, așa cum a recunoscut și pe rețelele de socializare. Artistul a fost descalificat ca să poată fi alături de iubita lui atunci când naște.

Cele cinci luni petrecute în Republica Dominicană și-au pus amprenta asupra lui Culiță Sterp. Fostul Faimos a căzut psihic în ultimele săptămâni și a cerut să fie trimis acasă.

Cântărețul nu putea să mai intre pe trasee și să-și păstreze motivația până la final, știind că Daniela Iliescu va naște în curând.

Cu ce probleme de sănătate se întoarce Culiță Sterp de la Survivor România

Chiar dacă nu a rămas până la final, este fericit că a participat la Survivor România. Interpretul de muzică de petrecere consideră că a învățat foarte multe în cele cinci luni petrecute departe de casă și de familie.

Într-o postare pe Instagram, Culiță a vorbit despre problemele de sănătate pe care le are acum. Totodată, fostul Faimos le-a cerut scuze fanilor pentru că nu a luptat în continuare.

Artistul revine acasă cu o fisură de menisc, un început de hernie de disc și cu zece kilograme în minus.

„După aproape jumate de an de stat în junglă, luptându-mă cu inamicii nr 1 (foamea si dorul de casă), chiar dacă am plecat cu o fisură de menisc la picior si un început de hernie de disc la spate de pe trasee și cu vreo 10 kg în minus, pot spune că Survivor a fost experiența vieții mele, și că am învățat multe aici!

Când ești departe de tehnologie, de familie, de civilizatie, realizezi lucruri pe care acasă nu le vezi, pt că ți se par normale! Prețuiți tot ce aveți acasă! Familia, mâncarea, tot ce v-a dat Dumnezeu!

Îmi cer scuze daca am dezamăgit pe cineva cu plecarea mea dar după cum v-am mai spus, pt mine familia este cea mai importantă si după celelalte lucruri (banii, faima, cariera, etc)!

Pe mine mă așteaptă premiul cel mare acasă ! ❤️Astăzi e ultima mea zi aici , ne vedem acasă! Vă iubesc😘”, a scris Culiță pe Instagram.

Culiță Sterp, descalificat de la Survivor România

de la Survivor România imediat după unificarea echipelor. Faimosul nu a mai putut lupta alături de echipa lui, știind că iubita lui este însărcinată în luna a noua.

Înainte de un joc de imunitate, Culiț Sterp a spus că nu va mai intra pe niciun traseu și că vrea acasă. Producătorii emisiunii au înțeles mesajul, însă descalificarea a fost singura opțiune.

Artistul nu regretă cele cinci luni și nu îi pare rău că a abandonat lupta, pentru că oricum urmează să devină tată, acesta fiind adevăratul lui premiu.

Culiță Sterp va ajunge în țară în această după-amiază, după cum a anunțat ieri pe InstaStory.