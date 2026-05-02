Cu ce probleme se confruntă arbitra suspendată pe viață după o filmare pentru adulți. Situația în care se află acum

ADVERTISEMENT

Elif Karaarslan s-a aflat în mijlocul unui scandal în toamna lui 2024, iar acum are parte de alte necazuri. Descoperă cu ce probleme se confruntă arbitra care a fost suspendată pe viață după o filmare pentru adulți în care apare și observatorul UEFA, Orhan Erdemir.

Dosarul în care e anchetată arbitra suspendată pe viață

Numele său a devenit cunoscut din cauza unui scandal uriaș. Tușiera de origine turcă, Elif Karaarslan (24 ani), a primit o sancțiune dură din partea federației. A ajuns în acest punct după ce a realizat o filmare nepotrivită. A negat că se află în respectivele imagini cu bărbatul în vârstă de 61 de ani. A făcut apel, dar nu a câștigat.

ADVERTISEMENT

A încercat să-și dovedească nevinovăția, însă a fost suspendată pe viață. Observatorul UEFA, Orhan Erdemir, a primit o pedeapsă mai mică, tânăra câștigând multă popularitate după clipul indecent. pe care le face pe rețelele de socializare. E foarte activă în online.

E o prezență constantă în mediul virtual, dar acum s-a aflat că a primit încă o lovitură. A fost arestată împreună cu alți 19 suspecți acuzați de trafic de droguri și prostituție. Potrivit , 11 dintre cele 19 persoane au fost deja eliberate și au fost plasate sub control judiciar. Arbitra a spus ce se întâmplă cu ea.

ADVERTISEMENT

Tânăra a subliniat că nu este nimic adevărat și că acuzațiile ce i se aduc sunt altele. Elif Karaarslan susține că a fost reținută din cauza postărilor sale din mediul virtual, unele la limita decenței. Mai mult decât atât, aceasta spune că nu există nicio bază reală în ceea ce privește ancheta în care apare alături de alți suspecți.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, ultimul clip încărcat de șatenă pe contul oficial de Instagram datează din data de 6 aprilie. La momentul respectiv, arbitra suspendată pe viață a discutat despre fotbal, pasiune la care a fost nevoită să renunțe din cauza unei filmări nepotrivite, în urmă cu mai bine de un an și jumătate.

ADVERTISEMENT

Declarația arbitrei legat de clipul indecent

Elif Karaarslan și-a spus punctul de vedere în ceea ce privește . Tânăra a susținut mereu că își va căuta dreptatea în instanță, aspect scos în evidență și de avocatul pe care l-a angajat în această situație.

„Un clip video a fost publicat pe rețelele sociale, dar nu este original și a fost creat în totalitate de inteligența artificială. La o simplă analiză, se vede că imaginea nu este clară și că este editat”, a transmis apărătorul arbitrei din Turcia, potrivit .

ADVERTISEMENT

„Cariera mea ca arbitru și observator, pe care am menținut-o cu mândrie de peste 30 de ani, fără vreo pată, a fost ruinată. Reputația mea în fața familiei și a prietenilor a fost distrusă”, a spus Orhan Erdemir, mai arată sursa citată.