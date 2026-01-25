Cu ce probleme se confruntă Cristi Borcea, după ce a fost amendat de Poliție. Vrea să-și facă dreptate în instanță

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri, Cristi Borcea, a început anul 2026 cu stângul. Iată cu ce problemă se confruntă, de fapt, după ce a fost amendat de Poliție. Soțul frumoasei Valentina Pelinel a decis să-și facă dreptate în instanță.

Sancționat de Poliție, Cristi Borcea a deschis proces

Cristi Borcea este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de business din România. A fost , dar acest lucru nu îl ocolește de eventualele neplăceri pe care le întâmpină în viața de zi cu zi.

ADVERTISEMENT

În urmă cu aproximativ 3 săptămâni a fost sancționat de polițiștii de la Rutieră. , dar și să i se facă dreptate pentru situația în care a ajuns pe raza județului Prahova.

În data de 3 ianuarie 2026 a fost oprit de oamenii legii pentru depășirea vitezei legale. Omul de afaceri a decis să deschidă un proces la instanța din Ploiești pe motiv că nu a încălcat regula. În plus, nu vrea să rămână fără permis de conducere.

ADVERTISEMENT

Pe toată perioada procesului își dorește să conducă pe drumurile publice din România. Până la pronunțarea definitivă din partea judecătorilor, Cristi Borcea este pieton, situație pe care a mai întâmpinat-o și în anii anteriori.

ADVERTISEMENT

„În fapt, a arătat că a fost sancționat contravențional pentru depășirea vitezei. A susținut că viteza a fost înregistrată eronat din cauza utilizării/amplasării defectuoase a cinemometrului radar sau aparține altui autovehicul din trafic.

A adăugat că se bucură de prezumția de nevinovăție”, se arată în cererea depusă de soțul modelului Valentina Pelinel, în instanță, relatează . Fostul acționar de la Dinamo nu a făcut nicio declarație până acum.

ADVERTISEMENT

Cum a rămas Cristi Borcea fără permis

Cristi Borcea a avut parte de-a lungul anilor de mai multe situații neplăcute în trafic. În 2020 a rămas fără permis de conducere după ce a condus cu o viteză de 103 km/h, într-o zonă cu limită de 50 km/h, Incidentul a avut loc în Pipera, București.

În urma acestuia i-a fost reținut permisul pentru 90 de zile. De asemenea, a primit o amendă în valoare de 1.305 lei. Și la acea vreme a contestat contravenția pe motiv că aparatul radar nu a fost plasat corespunzător de agenții de circulație.

A încercat să scape de problemele legale, dar a pierdut procesul pe care-l deschisese. În 2023 i-a fost reținut carnetul de șofer pentru că nu a acordat prioritate pietonilor angajați în traversare regulamentară, aceștia fiind pe sensul său de mers.

Omul de afaceri a contestat sancțiunea, susținând că nu era niciun pieton când a trecut prin zona în cauză. În plus, Cristi Borcea a declarat că agentul constatator nu i-a permis să își exprime obiecțiile în scris.

Mai mult decât atât, celebrul afacerist român a solicitat ca procesul verbal întocmit de polițist să fie anulat. Judecătorii i-au respins contestația care a fost văzută drept neîntemeiată. A stat fără permis timp de 30 de zile.