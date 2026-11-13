Cu ce probleme se confruntă Daniel Pancu la Rapid: „Acceptă greu!”

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Un nou sezon la Rapid, un nou antrenor adus ca să atingă performanța. Daniel Pancu, fostul jucător al giuleștenilor, conduce echipa încă din vară și a spus recent ce probleme are, de fapt. Tehnicianul român a spus în primul rând că atacanții săi nu se împacă prea bine cu statutul de rezervă, dar și că are un lot mult prea bogat numeric în acest moment.

Daniel Pancu a spus totul despre atacanții săi

Rapid are mai multe nume importante în lot, iar soluțiile din atac sunt extrem de ofertante pentru Daniel Pancu. Chiar și așa, tehnicianul este adeptul rotației între jucători, iar cei care nu sunt titulari nu dau randament atunci când intră de pe bancă, după cum a afirmat chiar el. Pancu a dat-o exemplu pe Universitatea Craiova, care excelează la acest capitol, față de Rapid. „Avem o problemă. Jucătorii noștri de atac acceptă greu statutul de rezervă. Am spus de la început că sunt un adept al sistemului rotației. Îmi place să câștigăm meciurile cu jucătorii bine cotați care vin de pe bancă, iar Craiova e un exemplu în sensul ăsta. Spirit, echipă, cine intră 8 minute dă gol. La noi e invers”, a declarat Daniel Pancu, la

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Daniel Pancu vrea un lot mai redus la Rapid

Daniel Pancu a spus că Rapid are în acest moment prea mulți jucători în contextul în care echipa luptă doar pe două fronturi: campionat și Cupă. Antrenorul a spus că, în acest context, se impune o „curățenie”, adică renunțarea la cel puțin 5-6 fotbaliști. „De săptămâna viitoare revin 3 jucători accidentați și o să avem 29 de jucători, fără portari. E un număr enorm pentru o echipă care joacă doar campionat și cupă. Până nu scapi de 5-6, nu are rost să aduci.

Ce rost are, ca să îi plătești degeaba? Cu 2 jucători în iarnă de experiență, de 30 de ani, se poate câștiga și campionatul. Suntem foarte tineri. Mircea Lucescu l-a adus pe Sabău, la 31 de ani, în momentul câștigării titlului avea 32. A avut jucători care nu se pierd, lideri, asta îmi trebuie”, a mai spus Daniel Pancu, precizând ulterior și . „Dobre, Aioani, Pașcanu, Manea sunt la final de contract! Cine nu vrea să mai continue să o spună de acum”.

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Alex Dobre a refuzat ultima ofertă de prelungire cu Rapid

Cel mai greu nume dintre jucătorii ale căror contracte expiră la Rapid este cel al lui Alexandru Dobre. FANATIK a anunțat în exclusivitate în luna octombrie că giuleștenii i-au făcut o nouă ofertă de 15.000 de euro pe lună, însă . Extrema dreaptă are posibilitatea, de la 1 ianuarie, să semneze cu orice echipă dorește un contract care ar urma să fie valabil de la 1 iulie, dacă până atunci nu ajunge la o înțelegere finală cu Rapid în privința continuării sale în Giulești.

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