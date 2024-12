Cu ce probleme se confruntă David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel: “Eu nu mai fac față”

David Pușcaș a dezvăluit că se confruntă cu mari probleme în această perioadă. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel nu stă deloc bine cu banii și riscă să-și piardă locuința.

Probleme pentru David Pușcaș. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel nu este într-o situație prea bună

Cu ceva timp în urmă, , în vârstă de 28 de ani în prezent, au rupt legătura. Tânărul nu traversează deloc o perioadă ușoară.

David Pușcaș se confruntă cu probleme atât în viața personală, cât și în plan profesional. Acesta lucrează ca ajutor de barman, însă nu a reușit să-și plătească chiria pe două luni.

Tânărul a încercat să-i explice situația proprietarei apartamentului în care locuiește, dar se teme că ar putea fi evacuat în viitorul apropiat.

“Eu nu știu cum am ajuns în situația asta, crede-mă. Lucrez și acum, am venit de la muncă. Ideea este că am rămas cu septembrie neplătit. Pe 1 septembrie e ziua mea și am vrut să îmi fac și eu un cadou. Am rămas cu lunile septembrie și noiembrie neplătite.

În octombrie parcă am plătit. Am 250 de euro chiria. Mi-a scris proprietara. Probabil că o să vadă emisiunea. Vreau să îmi cer milioane de scuze”, a spus David Pușcaș în emisiunea .

În septembrie și-a sărbătorit ziua de naștere, iar atunci a făcut și mai multe cheltuieli pentru diverse cumpărături. Este plătit la zi, fără contract, astfel că nu este acoperit.

“Eu sunt plătit la zi. Lucrez în HoReCa. Sunt ajutor de barman. E greu. Tips-ul este foarte ok, doar că recunosc că am intrat în bani, mi-am luat haine. Înainte eram obișnuit să fiu plătit la lună. Acum sunt plătit la zi. Am 155 de lei pe zi. Gândiți-vă că eu car lăzi.

Nu mă plâng, doar pentru cei care știu ce înseamnă munca de HoReCa. Eu am făcut de toate în viața asta. E greu. Dacă mă tai la mână, eu sunt bandajat cu scotch. Eu nici contract nu am.

Sunt neacoperit total, sunt bandajat cu scotch când mă tai. perioadă grea. I-am spus doamnei cu chiria să mă aștepte până pe 22 decembrie. Sper să strâng până atunci”, a mai spus tânărul.

“Eu nu mai fac față cu viața”

a mai spus că este o perioadă foarte grea pentru el, mai ales pentru că există riscul de a rămâne fără locuință. În plus, acesta se simte rău din cauza singurătății, întrucât nu are o relație în prezent.

“Mama nu are cu ce să mă ajute. O să văd eu. O să mă descurc singur. Mi-e foarte greu. Simt că o să-mi pierd casa. Sunt momente în care nu mai faci față. Eu muncesc două zile și apoi am două zile libere și tot așa.

Chiria e 1550. Muncesc, mereu muncesc. Trec și printr-o supărare personală. Am 28 de ani și nu am pe nimeni, nu am o relație. Nu am nimic. Vreau să spun doar că eu nu mai fac față cu viața. E greu”, a adăugat David Pușcaș.