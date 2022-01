Concurenta din echipa Faimoșilor are probleme de sănătate înainte de plecarea în Republica Dominicană.

Elena Chiriac a dezvăluit că primele zile din anul 2022 au fost destul de grele. A fost nevoită să stea în pat și să se odihnească.

Tânăra s-a confruntat și anul trecut cu aceleași probleme de sănătate și a decis să se opereze.

ADVERTISEMENT

Cu ce probleme se confruntă Elena Chiriac de la Survivor România 2022. “Am avut febră 3 zile”

Începutul de an nu a fost deloc bun pentru Elena Chiriac. le-a dezvăluit fanilor că și a petrecut mai multe zile în pat. A luat medicamente, dar deocamdată se simte destul de slăbită.

S-a confruntat cu aceleași probleme și anul trecut, așa că a decis să se opereze.

“Tocmai înainte de Survivor, de 1 ianuarie mai exact a început, am făcut amigdalită din nou. Anul trecut am făcut de 5-6 ori. De asta m-am operat. Am făcut o operație de micșorare cu laser a amigdalelor.

ADVERTISEMENT

Nu credeam că se poate repeta, să fac atât de curând amigdalită. A fost greu, am avut 3 zile cu febră, la pat, cu frisoane și dureri de cap. (…) Asta este încă o lecție pentru mine, pentru că viața îți oferă ce poți să duci și după fiecare experiență de genul devii tot mai puternic.

Eu sunt mai tare și de data asta. Nu mi-am revenit sută la sută, iau antibiotice, dar sunt mult mai bine decât eram ieri”, a dezvăluit Elena Chiriac pe InstaStory.

ADVERTISEMENT

Tânăra a decis să le spună fanilor despre problemele pe care le are pentru ca aceștia să-i vadă și latura sensibilă.

“Nu am susținut vreodată că nu există nimic care să mă doboare. Sunt multe lucruri care m-au doborât în trecut și o pot face și în viitor, cum a fost zilele trecute. Amigdalita m-a făcut să cad pur și simplu.

ADVERTISEMENT

Nu există lucruri care să mă facă să nu mă mai ridic de jos. Îmi doresc din tot sufletul meu să reușesc și cumva devin sensibilă la subiectul ăsta.

Îmi doresc să fiu și mai puternică și să fac față sută la sută la Survivor”, a mai spus concurenta din echipa Faimoșilor.

ADVERTISEMENT

Elena nu a fost singura concurentă de la Survivor care a avut probleme. Și Andreea Tonciu s-a simțit rău și a făcut perfuzii.

Din echipa Faimoșilor fac parte: Otilia Bilionera, Xonia, Emil Rengle, Radu Itu, CRBL, Elena Chiriac, Cătălin Zmărăndescu, Robert Niță, Laura Giurcanu, TJ Miles, Andreea Tonciu, Roxana Ciuhulescu.