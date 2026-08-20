Sport

Cu ce procent din acțiuni a rămas Victor Angelescu la Rapid după majorarea de capital făcută de Dan Șucu: „Pentru mine este irelevant”

În urmă cu câteva zile, Dan Șucu a majorat capitalul social de la Rapid. Cum afectează acest lucru procentul pe care Victor Angelescu îl deține la clubul din Giulești
Ciprian Păvăleanu
20.08.2026 | 20:22
Cu ce procent din actiuni a ramas Victor Angelescu la Rapid dupa majorarea de capital facuta de Dan Sucu Pentru mine este irelevant
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Cu ce procent din acțiunile Rapidului a rămas Victor Angelescu. Foto: Sportpictures.eu
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Luni, 17 august, Rapid București a anunțat prin intermediul unui comunicat majorarea capitalului social cu 33,33%. Mai exact, de la 75.000.000 de lei, noul capital social este de 100.000.000 de lei, majorarea fiind suportată de patronul Dan Șucu. Automat, Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele clubului, a rămas cu un procent mai mic din totalul acțiunilor.

Cu ce procent din acțiunile Rapidului a rămas Victor Angelescu

Victor Angelescu, președintele clubului Rapid București, a explicat că a avut loc o discuție cu FRF în urma căreia capitalul social a fost majorat cu 25.000.000 de lei. Banii au fost plătiți integral de Dan Șucu, iar acest lucru face ca Angelescu să rămână cu un procent mai mic al acțiunilor. Calculul este simplu: dacă la 75.000.000 de lei Victor Angelescu deținea 10%, adică 7.500.000 de lei, după majorarea de capital cu 25.000.000 de lei el rămâne cu 7.5% din acțiunile clubului.

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„Am discutat cu cei de la FRF și a fost mărit capitalul. Suntem într-o monitorizare care se va termina la finalul lunii mai. Nu putem să cheltuim mai mulți bani pe transferuri decât încasăm. Mai sunt și alte lucruri, printre care majorarea de capital ca să putem respecta fair-play-ul financiar.

Investiția lui Dan Șucu este mult mai mare de 100 de milioane, iar în momentul de față mai am, dacă nu mă înșel, 8%. Înainte aveam 10%, dar pentru mine dacă e 8%, 10% sau 15% este total irelevant”, a explicat Victor Angelescu la Prima Sport 1.

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Comunicatul emis de Rapid București

Vestea majorării capitalului social a fost făcută în urmă cu câteva zile, pe site-ul oficial al clubului: „Începând de astăzi, 17 august 2026, capitalul social al FC Rapid a fost majorat de la 75.000.000 de lei la 100.000.000 de lei, prin aportul acționarului majoritar. Majorarea este în valoare de 25.000.000 de lei și reprezintă o nouă etapă în consolidarea financiară a clubului.

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Prin această decizie, clubul își întărește baza financiară și creează condițiile necesare pentru continuarea investițiilor în dezvoltarea clubului și pentru atingerea celor mai înalte standarde, atât în plan sportiv, cât și organizațional. Majorarea capitalului social reconfirmă și angajamentul pentru dezvoltarea proiectului Rapid și pentru crearea unei structuri solide, care să susțină obiectivele clubului în anii următori”, se arată în comunicatul emis de club.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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