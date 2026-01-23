Cu ce rămâne Sorana Cîrstea după 18 participări la Australian Open. Amănuntul mai puțin știut din cariera iubitei lui Ion Țiriac

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea a încheiat conturile cu Australian Open după un „majorat” de participări. Românca a bifat 18 prezențe la primul Grand Slam al anului, de la prima participare (la seniori), cea din 2008, lipsind o singură data când a fost accidentată.

Înfrângere cu scandal, dar un cec consistent

Cîrstea s-a despărțit de Melbourne cu o înfrângere în fața japonezei Naomi Osaka, terminată tensionat.

Pentru prezența din această ediție a turneului de la Melbourne, Sorana s-a ales cu un premiu în valoare de 225.000 de dolari australieni, unul dintre cele mai mari încasate la Australian Open, de-a lungul prezenței ei acolo.

Fiind, la aproape 36 de ani, una dintre cele mai vechi jucătoare de tenis din circuit, Sorana a fost martoră la creșterea semnificativă a premiilor la Australian Open. Premii care anul acesta au ajuns la un nivel financiar de vârf.

La prima participare a câștigat doar 19.400 dolari

În cela 18 participări de la Australian Open, Sorana a câștigat, doar la simplu, 1.931.675 de dolari australieni, echivalentul a 1.316.899 de dolari americani, care înseamnă 1.123.326 euro. Ea a ajuns de două ori în optimi, acestea fiind cele mai bune rezultate.

Din punct de vedere financiar, optimea ei de finală din 2017 valorează însă mai puțin decât turul II din 2026. Atât de mult au crescut premiile. Spre exemplu, pentru prima ei prezență în turul I în 20008, când a fost eliminată de Ana Ivanovici, ea a încasat 19.400 de dolari australieni. Asta în vreme ce anul acesta, prezența în turul I, a fost răsplătită cu 150.000 de dolari australieni. Adică de 7,7 ori mai mult ca acum 18 ani.

Australienii i-au dat, în total, aproape două milioane de dolari

Ceva mai mult de 12 la sută din banii pe care Sorana i-a făcut în tenis sunt câștigați în Australia. Dacă însă premiile din 2008 și anii care au urmat ar fi fost la nivelul celor de acum, câștigurile ei ar fi fost mult mai mari.

În ciuda popularității, Australian Open este în continuare cel mai prost plătit Grand Slam, după Roland Garros, Wimbledon și US Open (lider).

Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la Australian Open

AO 2008 19.400 AUD – turul I

AO 2009 19.400 AUD – turul I

AO 2010 31.500 AUD – turul II

AO 2011 32.000 AUD – turul II

AO 2012 54.625 AUD – turul III

AO 2013 71.000 AUD – turul III

AO 2014 30.000 AUD – turul I

AO 2015 34.500 AUD – turul I

AO 2016 – absenta

AO 2017 220.000 AUD – optimi

AO 2018 90.000 AUD – turul II

AO 2019 75.000 AUD – turul I

AO 2020 128.000 AUD – turul II

AO 2021 215.000 AUD – turul III

AO 2022 328.000 AUD – optimi

AO 2023 106.250 AUD – turul I

AO 2024 120.000 AUD – turul I

AO 2025 132.000 AUD – turul I

AO 2026 225.000 AUD – turul II

TOTAL 1.931.675 AUD = 1.316.899 USD = 1.123.326 EURO