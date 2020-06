Cu ce regrete s-a stins din viață tatăl Monicăi Gabor. Confesiunea dureroasă făcută înainte de moarte

Emil Gabor are trei fete, două dintre ele fiind extrem de cunoscute în lumea mondenă, însă bărbatul s-a stins din viață cu câteva regrete. Acesta suferea de dorul celor două fiice plecate în străinătate, Monica și Ramona Gabor, dar și pentru că nu-și putea vedea nepoata, pe Irinuca.

Bărbatul și-a deschis sufletul în urmă cu aproximativ 7 luni după ce o echipă de jurnaliști a trecut pragul garsonierei sale din Bacău. La vremea respectivă Emil Gabor doar ce ieșise din spital, mărturisind că fetele sale l-au sunat pentru a-l întreba de sănătate.

Tatăl vedetelor declara cu durere în suflet că și-ar fi dorit să aibă fetele aproape, mai ales că era singur, fosta sa soție, Veronica Bulai, murind în august 2013. Emil Gabor se topea de dorul Monicăi și Ramonăi Gabor cu care spunea că este în relații bune. La fel și cu Alina, fiica care locuiește în Bacău.

Regretele cu care s-a stins Emil Gabor, tatăl Ramonăi și Monicăi Gabor

„Mi-e dor. Uite că… am crescut 3 copii și… e greu, sunt peste mari și țări. Aș fi vrut și eu să fie lângă mine. Că, uite, ajungi la bătrânețe și rămâi singur. Dar nici nu poți să-i ții lângă tine, că n-ai cum.

Alina mea are doi copii aici, locuiește aici, nu în străinătate. Sunt în relații bune cu fetele, cu sănătatea e greu”, povestea cu durere în suflet și pe chip Emil Gabor la începutul acestui an, relatează ciao.ro.

În plus, acesta a mărturisit că nu îi este dor numai de fetele sale, Ramona și Monica, ci și de nepoata sa, Irina, pe care nu a mai văzut-o în ultimii 2 ani de când a mers să locuiască în Statele Unite ale Americii alături de mama sa, tatăl ei, Irinel Columbeanu nemaiputând să o întrețină.

Emil Gabor aștepta cu nerăbdare să se însănătoșească pentru a-și reface pașaportul, dorind să plece la Monica care urma să-i facă chemare. Bărbatul nu dorea să se stabilească în America, ci doar să vadă unde stă Monica, însă nu a mai apucat să-și îndeplinească această dorință.

Totodată, bărbatul spunea că fetele sale, Alina, Ramona și Monica, l-au ajutat de-a lungul timpului cu partea financiară, însă nu vrea să abuzeze de bunătatea lor pentru că are și pensie. Emil Gabor a declarat pe un ton stins că nu este „înfiatul lor”, însă cel mai mult și-ar dori sănătate.

„Dar, ce, sunt obligate? Doar nu sunt înfiatul lor. Eu am muncit la viața mea, am o pensie… ca în România. Nu pot să vă spun ce pensie am, e secret asta”, a mai spus tatăl Monicăi Gabor, în cadrul ultimului interviu pe care l-a acordat.

