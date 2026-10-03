Cu ce s-a ales Daniel Pancu după Rapid – Genoa 2-0. Bogdan Baratky, concluziile unui amical cu parfum istoric

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Despre semnificația istorică a amicalului de vineri seara din Giulești . E momentul să discutăm și despre latura sportivă a evenimentului. Victoria a aparținut Rapidului, rezultatul e fără îndoială unul bun pentru băieții lui Pancu, dar haideți să privim și dincolo de scor și să analizam detaliile celui mai important amical al pauzei competiționale.

Concluziile lui Bogdan Baratky după amicalul Rapid – Genoa 2-0. Care au fost obiectivele lui Daniele de Rossi

Genoa s-a prezentat în Giulești fară mulți fotbaliști. 9 dintre ei au absentat din cauza convocărilor la diferite naționale: Leo Østigård (Norvegia), Johan Vásquez (Mexic), Milutin Osmajić (Muntenegru), Djibril Sow (Elveția), Mario Mitaj (Albania), Mikael Ellertsson (Islanda), Sebastian Otoa (Danemarca U21), David Puczka (Austria U21), Samuel Wiafe (Italia U19). Alți 3 au rămas la Genoa, menajați, primind fiecare un program individualizat de pregătire – Justin Bijlow, Junior Messias și Alex Amorim. În fine, 4 jucători sunt în recuperare după diverse accidentări: Havel, Ethan Meichtry, Lorenzo Venturino, Alban Nuredini. Meichtry, de exemplu, fusese inițial convocat la Elveția U21, dar a părăsit cantonamentul din cauza unei probleme musculare și a revenit la Genova.

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Astfel, formația aliniată de italieni a fost una experimentală, mult diferită de formula standard. Stolz – Marcandalli, Sabelli, Drameh – Ehizibue, Frendrup, Traoré, El Shaarawy – Robinho Jr. Vitinha, Colombo. Spre comparație, primul unsprezece din ultima partidă de serie A a grifonilor a fost Bijlow – Marcandalli, Østigård, Otoa – Ehizibue, Frendrup, Sow, Ellertsson – Baldanzi, Messias – Osmajić.

Așadar, doar 3 titulari din ultima etapă de campionat s-au regăsit în formula de start pe Giulești: Marcandalli, Ehizibue și Frendrup. Alți 4 fotbaliști (El Shaarawy, Colombo, Vitinha, Traoré) au intrat pe parcurs în duelul cu Parma. Asta ca să punem lucrurile în contextul lotului deplasat de genovezi la București.

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De Rossi a avut 3 obiective în acest meci: să mențină ritmul de competiție, să ofere minute unor fotbaliști care au jucat mai puțin în acest sezon și să vadă la lucru tineri promițători ai genovezilor (Robinho Jr fiind unul dintre cei mai valoroși). De exemplu, revenit după o accidentare, mijlocașul central Traore a primit 90 de minute pentru că, probabil, de Rossi se bazează pe el în campionat.

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Rapid – mai aproape de formula standard. Ce și-a propus Pancu cu acest amical

Pancu a avut la dispoziție un lot descompletat, dar mult mai puțin decât cel al italienilor. Absențele importante s-au numit Moruțan (națională), Vulturar (naționala U21) și Annan (națională). Asta ca să numim doar potențialii titulari. Doumbia, convocat și el pentru acțiunea naționalei, ar fi fost cu siguranță titular în absența lui Vulturar. Așadar, mult mai puține absențe la Rapid. Totuși, Pancu a avut și el de rezolvat două probeme: i-au lipsit ambii mijlocași defensivi (Vulturar și Doumbia), iar absența lui Moruțan l-a obligat să schimbe sistemul. Așadar, Rapid a foslosit un 3-4-3, cu Onea și Latif în benzi: Aioani – Pașcanu, Kramer, Sinyan – Onea, Bubanja, Grameni, Ouedraogo – Dobre, Stojilkovic, Kamara

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La rândul său, Pancu a avut câteva obiective (pe lângă menținerea ritmului de competiție): să verifice dacă băieții săi fac față intensității unei trupe de Serie A, să ruleze tot lotul într-un amical de gală, să încerce un sistem nou și să testeze echipa într-o formulă fără Moruțan.

Ce a aflat de Rossi după meciul din Giulești

Nu cred că are vreo concluzie îmbucurătoare sau măcar liniștitoare. Echipa sa a jucat de la egal la egal în prima repriză cu o echipă bună, dar dintr-o competiție mult mai slab cotată decât Serie A, iar în repriza a doua Genoa a fost inferioară Rapidului. Chiar și în prima repriză, pe fondul echilibrului, fazele de poartă și ocaziile au aparținut în general tot gazdelor. În plus, accidentarea lui Colombo (unul dintre cei mai importanți oameni din sezonul trecut) îi dă mari bătăi de cap în perspectiva luptei la supraviețuire.

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Desigur, Genoa a fost departe de formula de bază din campionat, dar cu siguranță o așteaptă un sezon mult mai dific decât precedentul în campionat.

Cu ce pleacă Daniel Pancu după amicalul cu Genoa

În principiu cu vești bune. În primul rând, echipa a făcut față ritmului și intensității de joc. Rapid a început într-o manieră “respectuoasă”, dar a înțeles pe parcurs că “e loc”. Minutele au fost judicios împărțite, Sinyan (ce bine că nu a plecat la națională!) acumulează, iar Stojilkovic a marcat. Kamara a avut duelul său personal cu Ehizibue, dar a arătat poftă de joc, Bubanja a fost solid la mijloc, iar Latif nu a avut complexe în fața adversarului.

Două chestiuni sigur i-au rămas sigur pe retină și lui Pancu. În primul rând, modul în care oaspeții își propuneau să urce cu mingea și să atace spațiul liber de câte ori aveau ocazia (în special în prima repriză). E o deprindere care îi lipsește fotbalistului român și ține în primul rând de “educație”, nu neapărat de calitatea tehnică. Apoi, cred că trebuie să lucreze în continuare la a explica elevilor săi că fotbalul este un joc colectiv. Am văzut parcă mai puțin individualism decât în campionat, dar nu sunt sigur dacă asta nu cumva s-a întâmplat pentru că a fost doar un amical. Și totuși, în câteva faze și Stojilkovic și Dobre și Kodor au exagerat. Petrila poate explica pe larg acest subiect.

Per total, . De salutat și efortul clubului de a aduce copii la meci; obligatoriu acest lucru trebuie repetat la meciurile pe care Rapid le va organiza pe Arena Națională. Obligatoriu! Iar dacă interzicem floricelele și nachos-ul pe stadion, putem chiar spune că am găsit cu adevărat drumul drept. Spre fotbal, desigur, nu spre Multiplex.