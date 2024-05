Cu ce se ocupă Ana Morodan la un an de la scandalul care i-a marcat cariera: „Am fost o nemernică nebună”

Ana Morodan a fost protagonista unui scandal uriaș în urmă cu mai bine de un an, când a fost prinsă conducând sub influența alcoolului, dar și a unor medicamente cu efecte psihoactive. A urmat o perioadă grea, iar fosta contesă digitală a trecut printr-o transformare totală.

Ana Morodan, schimbată radical după scandalul care i-a marcat viața

Ana Morodan a fost de la bun început un personaj excentric al lumii internetului, pionieră a influencerilor de lifestyle. Ca oricare alt creator de conținut, a avut parte de aprecieri și hate, însă cel mai greu moment din cariera sa avut loc anul trecut.

Fosta contesă digitală a fost prinsă, de două ori în aceeași zi, . Pentru asta, s-a ales cu închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității. Iar ca urmare a acțiunilor sale, mulți au pus-o la zid.

A urmat o perioadă în care Ana Morodan s-a internat de bună voie într-un centru de reabilitare, , stând departe de expunerea publică cu care era atât de obișnuită. Timpul și terapia și-au făcut efectul, astfel că, acum, influencerița și-a reșuat activitatea, dar puțin diferit.

„Sunt într-o perioadă senină a vieții mele. N-aș spune că sunt într-o perioadă de nu mai pot de extazul fericirii. Pentru că trebuie să muncesc și eu. Subit și instantaneu, după acești 10 ani, îmi cer scuze că 10 ani am zis că trebuie să muncim pe rupte. Nu mai vreau să fac din muncă o virtute. Am fost o nemernică nebună. Iertați-mă!

Ați văzut ce s-a întâmplat când cineva face din prea multă muncă o virtute. Sunt într-o perioadă foarte liniștită. Sunt într-un loc bun din viața mea. Sunt foarte recunoscătoare că am ajuns aici. Nu a fost ușor. A fost un drum lung de trei ani și ceva de multe momente foarte, foarte grele”, și-a deschis Ana Morodan sufletul în podcastul

„Aș vrea ca toată lumea care se uită la mine să înțeleagă că nimic nu e permanent”

După scandalul de anul trecut, Ana Morodan și-a recunoscut vina și înțeles greșeala. A mărturisit că nu i-a fost deloc ușor, dar nici nu vrea să fie compătimită. Din contră, își dorește să fie considerată dovada vie a faptului că nici binele, dar nici răul nu sunt permanente în viață.

În prezent, ține cont de sfaturile oamenilor care au ajuns la pământ și au reușit să se ridice. Spune ea, doar când ai dat de greu poți să dai cu adevărat sfaturi într-o situație, căci teoria nu este de ajuns.

„Eu cred foarte mult în triumfuri personale și cred că triumfurile personale nu pot să vină decât din eșecuri. Cred astăzi și mă uit astăzi cu foarte mult respect în gura oamenilor care au trăit eșecurile cu adevărat. Pentru că doar atunci când trăiești eșecul cu adevărat, poți să vii să vorbești în cunoștință de cauză. Și eu ce-am zis până acum era… așa, ce-am citit într-o carte și mi se părea mie că dă bine.

Eu eram sfetnic. Mama Omida a grupului meu de prieteni. Am luptat mult să ajung aici. Mi-a fost greu. Dar toți trecem prin momente din astea prin viață. Eu am trecut și printr-un moment mai greu.

Diferența dintre mine și voi este că eu l-am trăit de față cu toată România. E important să avem puterea să trecem mai departe. Aș vrea ca toată lumea care se uită la mine să înțeleagă că nimic nu e permanent”, a afirmat Ana Morodan.

Ana Morodan nu mai vrea să audă de Asia Express

Privind înapoi, Ana Morodan regretă participarea la Asia Express, experiență pe care o consideră declanșatoare a problemelor sale. Mai mult de atât, nu vrea nici măcar să discute despre ce a trăit în India.

„Nu mai vreau să vorbesc despre nicio Asia. Eu sunt singurul concurent de la Asia Express care la mine s-a încheiat de când am ajuns. Din a treia zi, i-am zis lui Segal, ‘Îți dau toți banii înapoi. Îmi plătesc singură biletul de avion. Scoateți-mă de aici, că eu mă omor’. Mie din Asia Express mi-a plecat nenorocita aia de minte.

Eu din Asia Express am venit nebună înapoi. Eu să nu mai aud! Nu vreau să mă duc în niciun All Stars, nu vreau nicăieri. Am și trasul bățul scurt. Bine că toți v-ați dus prin locuri. Pe Zarug l-am trimis, s-a dus prin Turcia. Noi în India, în ghena de gunoi a omenirii. O iubesc pe Mona, dar eu nu mai pot să vorbesc despre nenorocirea aia. Că de acolo a început tot”, a declarat Ana Morodan.

Proiectul de suflet al influenceriței

În prezent, Ana Mordoan a pus bazele unui proiect de suflet, căruia i se dedică. Este vorba despre VirtuWell, o inițiativă non-profit, cu programe menite să dezvolte și menține relații pozitive în mediul online și a unui echilibru între spațiul virtual și viața reală.

„Acum o iau așa, mai super încet. Încerc să fiu un pic mai atentă cu angajamentele și cu timpul meu și să mă prioritizez puțin mai mult. Și mai înainte de toate este foarte pentru important să mă dedic unui proiect pe care l-am început. E un proiect nou și pentru mine. Un proiect mare, generos și care pe mine m-a făcut să mă întorc la locul din care am plecat”, a spus Ana Morodan despre proiect.

Pe scurt, fosta contesă digitală vrea ca mai ales tinerii să înțeleagă că nimeni nu are o viață perfectă și să nu se piardă printre postările din social media care afișează o imagine ce, de fapt, nu există.

„Eu când am pornit în aventura asta, eu mi-am dorit tot timpul să fiu genul de creator de conținut… Mi se pare că pe nișa mea nu facem nimic altceva decât să facem reclamă. Și când nu facem reclamă, facem content doar pentru a avea puțin spațiu să facem reclamă. Nu mai facem nimic pentru comunitățile noastre rea. Nu știu cât de mult ne ajută și pe noi asta.

Pentru că văd, colegele noastre sunt din ce în mai obosite. Se compară unele cu altele tot mai mult. E o presiune tot mai mare. Gândește-te că acum câțiva ani de zile, algoritmul îți cerea să postez de 2-3 ori pe săptămâna, acuma te obligă să postezi în fiecare zi. Conținuturi video la care tu muncești enorm… Înțeleg nevoia fiecăruia de a obține un venit. Cumva, noi ne-am pierdut faptul că trebuie să dăm o valoare și să dăm ceva comunității noastre”, a completat vedeta.

„Trasăm niște așteptări nerealiste”

Ana Morodan își dorește că ceilalți colegi ai săi din domeniu să se alăture inițiativei și să ofere publicului altceva în afară de reclame. „Toată lumea e veselă pe internet! Cred că e nevoie să fim puțin și vulnerabili. Oamenii au nevoie să se regăsească în noi. Să nu uităm că noi suntem aici datorită comunității noastre.

Nimeni nu are viață perfectă. Toți greșim. Toți avem vulnerabilități. Toți trecem prin anxietăți și momente grele și depresii. Și e nevoie noi să ieșim, să zicem: ‘Băi, am dat-o de gard sau am o zi proastă’ sau ‘Vreau să vedeți cum arată un om căruia îi e greu’. Trasăm niște așteptări nerealiste”.

Ana Morodan: „Să fii diferit înseamnă să fii foarte singur”

În plus, își dorește mai multă libertate, un conținut care nu este ghidat de trenduri, melodii virale și brief-uri de campanie extrem de precise. „Am devenit prizonierii lumii pe care am creat-o. Am devenit propriile produse. Eu am fost timpul foarte diferită. Îți spun asta cu părere rău. Că să fii foarte diferit înseamnă să fii foarte rar și să fii foarte rar înseamnă să fii foarte singur.

Și, în momentul în care am descoperit internetul, blogging-ul de fashion și lifestyle afară și am început să fac asta prima, dintr-o dată nu m-am mai simțit așa de singură. Pentru că atunci era super apreciată originalitatea. Ori eu acum mă trezesc într-o lume în care eu dacă săptămâna asta nu fac trendul ăla de TikTok în care noi ne batem, nu mă crește pe mine algoritmul. Toată viața mea am fost diferită, acum cineva îmi spune că trebuie să fii la fel ca toată lumea”, a subliniat Ana Morodan.

Inclusiv vedeta recunoaște că, în perioada în care nu a creat conținut, a căzut în capcana internetului și a devenit dependentă. „Am devenit dependentă de nenorocita aia de pagină de explore de pe Instagram. Eu nu mai urmăream oameni.

Eu citeam orice. Mă uitam 3-4 ore pe zi fără să-mi dau seama. Simțeam o pâclă pe creier, nu mă mai puteam concentra. Mi-am dat seama, inclusiv consumul ăsta de internet, noi nu mai știm să-l gândim bine. Îți dau chestii să-ți țină atenția acolo și plătești cu timpul tău”.