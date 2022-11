Cu ce se ocupă bărbatul care o va duce la altar pe Natalia Duminică! ”De șapte ori m-a cerut”

Natalia Duminică, originară din Republica Moldova, a uluit juriul de la Românii au Talent cu prestația din cadrul show-ului de la Pro TV. Blondina a revenit pe micile ecrane la începutul anului 2022 participând la Survivor. De aici, notorietatea ei a crescut vizibil devenind una dintre cele mai cunoscute dansatoare de bellydance.

Cine e bărbatul care o va duce la altar pe Natalia Duminică

, multe dintre ele cu diamant, tot nu a ajuns la altar cu cel care îi este partener. Care este adevăratul motiv pentru care nu a acceptat Natalia Duminică să facă nuntă până acum îl divulgă, în exclusivitate, pentru FANATIK.

”Ștefan își dorește foarte mult această căsătorie. Eu mai trag de timp, dar la un moment dat nu o să mai am încotro. Plus, dacă m-a cerut de șapte ori, ăsta chiar nu se dă bătut. De șapte ori m-a cerut și am șapte inele. Eu niciodată nu l-am refuzat. I-am spus că mă gândesc (n.r. râde). Sunt cu diamante, că îmi este și rușine să mă uit la ele, la cât de prețioase sunt”, a afirmat Natalia Duminică.

Fosta concurentă de la Românii au talent, panicată din cauza partenerului de viață

Crescută mereu pe drumuri, dansatoarea s-a văzut mereu ca o pasăre liberă, dar în momentul în care a apărut Ștefan, partenerul ei de viață, au început o serie de temeri să-și facă locul în mintea ei.

Înainte să se convingă că nu este ca alții, panica a făcut-o pe dansatoarea din buric să creadă inclusiv că el nu îi este jumătatea sortită. A încercat să cunoască alți bărbați, dar ce vedea în jur erau departe de ”bunul ei rău de acasă”.

”Mă gândeam la un moment dat că poate nu este el jumătatea mea, dar când mă uitam în jur, parcă prindeam curaj. Ce bun e răul tău de acasă.

Acum serios, nu pot spune neapărat să eu consideram că nu este jumătatea mea, doar că eu mereu am de făcut turnee în țară și în afara țării și îmi era frică să nu vrea să mă așez acasă, să facem copii.

Eu prețuiesc foarte mult libertatea, deși, Ștefan cred că este unicul bărbat care mi-a dat suficientă libertate pentru a rămâne cu el. Dacă mi-ar tăiat libertatea, n-aș rămâne cu el niciodată”, a mai mărturisit fosta concurentă de la Românii au talent.

Cu ce se ocupă bărbatul de care s-a despărțit Natalia Duminică de cel puțin șapte ani

Cu gânduri serioase de a se muta în București, Natalia își face griji pentru că, iubitul ei are o afacere de peste 5 ani de zile, .

”Ștefan are propriu business ce ține de filme documentare și de subtitrare. A deschis această afacere acum 5 ani. Noi suntem împreună de 9 ani. Ne-am despărțit și noi vreo șapte ori. Inelele primite, tot șapte nu au avut legătură. Ele au venit în primii ani când eram mai nebuni”, a mai declarat vedeta de la Pro TV.

Geloziile în cuplu, la un pas să îi despartă definitiv?

Atunci când vine vorba de gelozii și de înșelat, lucrurile par să nu fi fost roz de la început între ei, dar, fiind o femeie puternică s-a impus și de la început i-a spus celui care-i este mereu aproape, că ea provine dintr-o lume artistică și acolo își va trăi toată viața. Așa că, nu au loc crize de îndoială între ei.

La capitolul călcat strâmb, Natalia Duminică a ținut să puncteze că nu are dovadă că el ar fi făcut-o, dar nici nu întreabă ca să nu fie afectată. Ce nu știe, nu o doare.

”Nu, n-a fost gelos pentru că noi avem o înțelegere. Lumea mea artistică, este lumea în care am crescut, m-am maturizat și am evoluat. I-am spus că asta este lume în care eu mă văd și să nu mă deranjeze cu geloziile pentru că sunt inutile, că tot acasă o să vin.

De înșelat nu știu, dar nici nu vreau să știu. Nici măcar nu-l întreb pentru că nu vreau să știu. A fost, a trecut, n-a fost foarte bine, dar nu vreau să aflu. Eu nu am înșelat pentru că sunt crescută de mama cumva să nu fiu ispitită”, a mai explicat pentru FANATIK fosta concurentă de la Survivor.