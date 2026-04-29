Cu ce se ocupă, de fapt, Diana Bulimar după retragerea din gimnastică. E înconjurată de tinere speranțe

După retragerea din gimnastică, Diana Bulimar, a acceptat una dintre provocările de la Antena 1. Iată cu ce se ocupă, de fapt, după ce a filmat pentru Power Couple, show moderat de Dani Oțil. Tânăra este înconjurată de tinere speranțe pe care le îndrumă la fiecare pas.

Meseria Dianei Bulimar, după renunțarea la gimnastică

Diana Bulimar (30 ani) este o gimnastă artistică română de talie mondială, care și-a pus amprenta în acest sport. S-a numărat printre participantele de la Jocurile Olimpice de vară din anul 2012, în palmaresul personal având numeroase premii. De asemenea, a fost numită de două ori campioană europeană.

În plus, a câștigat două medalii olimpice, dar a decis să renunțe la sport în anul 2016, în urma accidentărilor. Ulterior, a fost concurentă la Power Couple, alături de bărbatul pe care l-a cunoscut într-o drumeție la munte. Cei doi și urmează să ajungă în fața altarului cât mai curând.

În emisiunea de la Antena 1 cei doi tineri au avut parte de momente plăcute, dar și de . În prezent, fosta gimnastă a dezvăluit ce face, dar și ce planuri are pentru viitorul apropiat. A scris o carte care se intitulează „Povestea lui Didi”, dar nu a uitat de marea sa pasiune pentru sport.

E antrenoare de gimnastică și îndrumă tinerele speranțe pentru a urca pe culmile succesului. Diana Bulimar lucrează cu 100 de copii în momentul de față, însă susține că nu-i este deloc ușor. Frumoasa șatenă întâmpină, din păcate, și situații mai puțin plăcute, sala unde antrenează fiind una destul de friguroasă.

„Sunt antrenoare în momentul acesta, cred că am peste 100 de copii și vom crește numărul. Pentru că avem copii chiar și de 2 ani, pe cei care nu reușesc să se rostogolească îi punem să facă «sărmăluța», îi punem pe lateral. Este Anul Nadia și lucrurile se vor schimba un pic.

Noi avem sala deasupra unui patinoar, iar acolo sunt 5 grade și din cauză că toată căldura de acolo urcă, la noi în sală sunt 25 de grade. Astfel că, ne vom muta alături și se va face o sală mult mai mare în acest an și suntem foarte încântați”, a explicat Diana Bulimar, în emisiunea Fața la Joc, de la .

Sacrificiile făcute de Diana Bulimar

Diana Bulimar are o carieră de succes în gimnastică. A început să practice acest sport încă de la o vârstă fragedă. A fost nevoită să facă multiple sacrificii pentru a urca pe podium, repetând pentru visul său ore întregi în sala de gimnastică.

Tânăra a ajuns la concursuri și campionate europene și mondiale, unde a reușit să se afirme. Prima competiție notabilă pe care nu o va uita niciodată a fost în 2012. Atunci a concurat la Jocurile Olimpice de la Londra, cucerind medalia de bronz la proba pe echipe.

Cu doi ani mai devreme luase argintul la sol la Jocurile Olimpice de Tineret, la Singapore. La Campionatele Europene, Diana Bulimar a luat aur la proba pe echipe, în 2012, la Bruxelles. În 2013, a primit argint la bârnă, la Moscova.