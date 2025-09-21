Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Florin Tănase. E implicată 100% în afacerea de milioane a fostbalistului de la FCSB

Cu ce se ocupă Medeea, soția lui Florin Tănase. Fotbalistul are toate motivele să fie mândru de partenera sa, care a ales să îi fie aproape în tot ceea ce face.

Cu ce se ocupă soția lui Florin Tănase, Medeea

Florin Tănase și Medeea, soția lui, nu formează o echipă doar pe plan personal, ci și profesional. Medeea îi este alături fotbalistului și este persoana care îl încurajează cel mai mult. Cei doi au o familie superbă și tot împreună sunt implicați și în afaceri.

Florin Tănase a decis să faci primii lui pași în lumea imobiliară. Alături de agentul FIFA Florin Vulturar, fotbalistul dezvoltă un proiect imobiliar, care va fi situat în zona de nord a Capitalei. Terenul pe care va fi ridicat complexul rezidențial a fost cumpărat chiar de la Gigi Becali.

Florin Tănase și Florin Vulturar vor ridica Noura Pipera, un complex rezidențial care va rotunji considerabil veniturile fotbalistului. Momentan, proiectul este în plină desfășurare și, potrivit informațiilor, va fi finalizat abia în 2027. În materializarea acestui proiect important, Florin Tănase o are alături de soția lui, Medeea.

Soția lui Florin Tănase se implică trup și suflet în afacerea soțului ei. Medeea îl susține pe Florin, iar recent, a demonstrat că deja a trecut la treabă. , iar de curând, a postat un video pe pagina sa de Facebook.

„Oamenii aleg să cumpere la Noura pentru că au încredere în Florin Tănase și în valorile pe care le transmite. Ei știu că proiectul va arăta impresionant la final.”, este mesajul transmis de vocea Medeei, în timp ce rulează imagini cu viitorul complex rezidențial dezvoltat de soțul ei.

Ce spune Medeea Tănase despre noul ei rol

Medeea Tănase este bucuroasă că îl poate ajuta pe soțul ei, mai ales că fotbalistul are un program destul de aglomerat. Medeea preferă să se organizeze cu totul în funcție de antrenamentele soțului ei, iar acolo unde este posibil, să mai preia o parte din atribuții.

De exemplu, de data asta, soția lui Florin Tănase a ales să se ocupe de promovarea complexului Noura Pipera. Ea a fost cea care a realizat clipuri de promovare pentru ca viitorilor cumpărători să le fie mult mai ușor să ia o decizie.

„Referitor la antreprenoriat, Florin se ocupă de partea de afaceri, eu am realizat doar clipuri de promovare pentru proiectul nostru imobiliar, iar în curând voi prelua partea de marketing online, ocupându-mă de postările de pe paginile Noura.

De multe ori nu este ușor să fii soție de fotbalist pentru cală programul lui Florin este destul de încărcat. Sunt antrenamente zilnice, cantonamente, deplasări, iar noi ne organizăm viața de familie în jurul lui.”, a declarat Medeea pentru .

Noul complex rezidențial al lui Florin Tănase va avea 127 de apartamente, dispuse în 4 clădiri de câte 6 etaje fiecare. Persoanele care vor să cumpere un apartament în Noura Residence trebuie să știe că prețurile sunt cuprinse între 119.830 și 268.700 de euro + TVA.

Cu ce s-a ocupat Medeea înainte de afacerea imobiliară

Medeea Tănase nu a vrut niciodată să fie o simplă soție de fotbalist. Partenera lui Florin Tănase a fost mereu focusată pe independența financiară și drept dovadă, a mai avut pe mână o afacere de care s-a ocupat. Cu ajutorul financiar primit de la iubitul ei, Medeea a reușit să își deschidă acum ceva timp propriul business prin care vindea haine și accesorii.

„Medeea Clothing”, business-ul deschis în urmă cu aproape 5 ani de către soția lui Florin Tănase, s-a bucurat de un real succes. Printre primele cliente ale Medeei s-au numărat iubitele jucătorilor de la FCSB.

Cine este, de fapt, Medeea Tănase

Medeea și Florin Tănase se cunosc din 2014. Tânăra este nepoata jurnalistului Robert Turcescu, iar înainte de relația cu Florin Tănase, iubitul ei a fost Ciprian Negoiță, fost fotbalist la CS Mioveni.

Nu multă lume știe, însă Medeea a cochetat o bună perioadă de timp cu lumea modelingului. Atrasă de acest domeniu, Medeea a urcat pe unele dintre cele mai mari podiumuri din țară, însă a ajuns la concluzia că nu asta era ceea ce își dorea. Soția lui Florin Tănase a urmat un curs de makeup, iar mai târziu, a realizat că are o adevărată pasiune pentru fotografie.

Medeea și Florin Tănase sunt împreună de peste un deceniu, iar recent, fotbalistul a surprins-o pe tânăra de 29 de ani cu un cadou special. al cărui preț sare de 200.000 de euro.