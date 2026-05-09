Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Zeljko Kopic. Profesia ei îi va surprinde pe mulți

Zeljko Kopic a vorbit despre familia sa. Cu ce se ocupă, în prezent, soția antrenorului de la Dinamo. Profesia ei îi va surprinde pe mulți. „Are o educație foarte bună”.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
09.05.2026 | 17:15
Cu ce se ocupă soția lui Zeljko Kopic. S-a dedicat total pe fiul său!
Zeljko Kopic visează să o ducă pe Dinamo în acest sezon în cupele europene. „Câinii” pot da peste FCSB la baraj, iar antrenorul croat a vorbit la FANATIK Dinamo și despre familia sa. Profesia soției sale este una surprinzătoare.

Zeljko Kopic vrea să scrie istorie la Dinamo

Dinamo București a fost preluată de Zeljko Kopic în decembrie 2023, într-un moment extrem de complicat pentru clubul din Ștefan cel Mare. Prima mare reușită a tehnicianului a fost salvarea echipei de la retrogradare și menținerea în Superliga României. Croatul a reușit să ofere o identitate clară jocului echipei, iar fanii aveau primele motive reale de speranță după ani întregi de dezamăgiri.

Sezonul 2024-2025 a confirmat progresul făcut de Dinamo. La finalul turului, echipa ocupa locul secund în clasament, iar suporterii visau cu ochii deschiși la o calificare în cupele europene. „Câinii” au ratat atunci obiectivul, însă în acest sezon Zeljko Kopic ar putea să ducă formația din Ștefan cel Mare în Conference League.

Invitat la FANATIK Dinamo, Zeljko Kopic a vorbit și despre familia sa. Soția antrenorului a ales să se ocupe exclusiv de fiul lor, Vito, care joacă și el fotbal. Tehnicianul lui Dinamo a recunoscut că meseria de antrenor nu este deloc una ușoară și că a fost nevoit să facă numeroase compromisuri de-a lungul carierei.

„Este asistentă medicală încă din anii ’90, are o educație foarte bună și a lucrat la un spital din Zagreb. A fost asistentă-șefă mulți ani acolo, dar acum câțiva ani am decis să renunțe și să se ocupe de Vito, să-i ofere toată atenția de care avea nevoie ca adolescent. A stat cu el în Cluj, puțin cu mine în București, acum este cu el în Belgia, iar casa noastră este în Zagreb. Nu este ușor, dar ne descurcăm.

S-a adaptat. Atunci când am plecat la diverse cluburi nu i-am luat cu mine, pentru că era greu pentru un copil să stea un an într-un loc, apoi șase luni în altul. Eu puteam să rămân doi ani la un club sau să plec după trei-patru luni. Copilul avea prietenii lui, școală, soția avea jobul ei, iar pentru mine a fost cel mai bine așa, ca ei să aibă stabilitate. Așa trăim de ani buni”, a declarat Zeljko Kopic la FANATIK Dinamo.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe...
iamsport.ro
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe mai bine'. A lucrat cu Gică Hagi și i s-a plâns lui Radu Banciu
