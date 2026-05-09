Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Zeljko Kopic. Profesia ei îi va surprinde pe mulți

Zeljko Kopic visează să o ducă pe Dinamo în acest sezon în cupele europene. „Câinii” pot da peste FCSB la baraj, iar antrenorul croat a vorbit la FANATIK Dinamo și despre familia sa. Profesia soției sale este una surprinzătoare.

Zeljko Kopic vrea să scrie istorie la Dinamo

Dinamo București a fost preluată de Zeljko Kopic în decembrie 2023, într-un moment extrem de complicat pentru clubul din Ștefan cel Mare. Prima mare reușită a tehnicianului a fost salvarea echipei de la retrogradare și menținerea în Superliga României. Croatul a reușit să ofere o identitate clară jocului echipei, iar fanii aveau primele motive reale de speranță după ani întregi de dezamăgiri.

Sezonul 2024-2025 a confirmat progresul făcut de Dinamo. La finalul turului, echipa ocupa locul secund în clasament, iar suporterii visau cu ochii deschiși la o calificare în cupele europene. „Câinii” au ratat atunci obiectivul,

Cu ce se ocupă soția lui Zeljko Kopic. S-a dedicat total pe fiul său!

Invitat la Zeljko Kopic a vorbit și despre familia sa. Soția antrenorului a ales . Tehnicianul lui Dinamo a recunoscut că meseria de antrenor nu este deloc una ușoară și că a fost nevoit să facă numeroase compromisuri de-a lungul carierei.

„Este asistentă medicală încă din anii ’90, are o educație foarte bună și a lucrat la un spital din Zagreb. A fost asistentă-șefă mulți ani acolo, dar acum câțiva ani am decis să renunțe și să se ocupe de Vito, să-i ofere toată atenția de care avea nevoie ca adolescent. A stat cu el în Cluj, puțin cu mine în București, acum este cu el în Belgia, iar casa noastră este în Zagreb. Nu este ușor, dar ne descurcăm.

S-a adaptat. Atunci când am plecat la diverse cluburi nu i-am luat cu mine, pentru că era greu pentru un copil să stea un an într-un loc, apoi șase luni în altul. Eu puteam să rămân doi ani la un club sau să plec după trei-patru luni. Copilul avea prietenii lui, școală, soția avea jobul ei, iar pentru mine a fost cel mai bine așa, ca ei să aibă stabilitate. Așa trăim de ani buni”, a declarat Zeljko Kopic la FANATIK Dinamo.

