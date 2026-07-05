Cu ce se ocupă fiica lui Helmut Duckadam. Mama sa, Alexandra, are toate motivele să fie mândră

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Alexandra Duckadam a spus cu ce se ocupă fiica sa și a legendarului portar Helmut Duckadam. Prin intermediul unei postări din social media le-a arătat tuturor ce înfățișare are adolescenta, dar și ce face în timpul liber.

Ce face fata lui Helmut Duckadam, la 18 ani

Alexandra, soția regretatului portar Helmut Duckadam, este o persoană discretă. E prezentă pe social media, unde postează cele mai importante momente din viața sa și a fiicei sale, Julianne, care a ajuns la vârsta majoratului. Adolescenta care studiază la liceul ce poartă numele tatălui său este foarte conștiincioasă.

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Cea care a adus-o pe lume a făcut publice informații prețioase despre ea. După ce a avut un a venit cu o nouă dezvăluire. De această dată și-a îndreptat atenția spre fata sa născută în anul 2008. Aceasta o face mândră pe mama sa prin proiectele în care se implică.

Aflată în vacanța școlară ea și-a propus să fie mai implicată în actele de caritate. A început să facă voluntariat la Campionatul European de Maraton Paddel, competiție găzduită la Bascov, în județul Argeș. În cadrul evenimentului România a cucerit o medalie de bronz datorită lui Eduard Stoian. Sportivul a urcat pe podium în proba masculină de canoe simplu juniori.

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„Voluntariatul înseamnă să dăruiești din timpul tău, din energia ta și din sufletul tău fără să aștepți nimic în schimb. Înseamnă responsabilitate, implicare, respect și dorința sinceră de a fi de folos”, a scris Alexandra Duckadam, pe , în dreptul unor imagini cu fata sa.

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Alexandra Duckadam: ”Fii convinsă că și tati este mândru de tine!

„Sunt mândră de fiica mea, Duckadam Julianne, care a fost voluntar la Campionatul European de Maraton Paddel. Nu doar faptul că a ales să se implice mă face mândră, ci și felul în care a făcut-o. Bucuria mea cea mai mare a fost să aud, din partea celor cu care a colaborat, doar cuvinte de apreciere la adresa ei.

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Pentru un părinte, aceasta este cea mai frumoasă răsplată. Cred că educația începe în familie, dar se vede cu adevărat în felul în care un copil alege să se poarte atunci când nimeni nu îi este alături. Astăzi, privind-o, simt că valorile pe care am încercat să i le insuflăm ca și părinți, au prins rădăcini.

Te iubesc și îți mulțumesc pentru fiecare motiv de mândrie pe care mi-l oferi. Fii convinsă că și tati este mândru de tine!”, a completat Alexandra Duckadam. În ultima perioadă soția Eroului de la Sevillla, Helmut Duckadam, a făcut o serie de mărturii unice, multe dintre ele fiind legate de cunoscutul fotbalist.

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La un moment dat, a povestit într-un podcast . În ciuda acestei diferențe de vârstă cei doi au trăit una dintre cele mai frumoase povești de dragoste. Regretatul portar s-a stins din viață pe data de 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani, la Spitalul Militar Central din București.