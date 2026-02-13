Sport

Cu ce se ocupă fosta jucătoare de tenis din Rusia, după retragere. La 40 de ani a început o meserie nouă

O fostă tenismenă a dezvăluit ce face, de fapt, după retragerea din activitatea competițională. Are 40 de ani și se concentrează pe o pasiune inedită.
Alexa Serdan
13.02.2026 | 23:15
Cu ce se ocupa fosta jucatoare de tenis din Rusia dupa retragere La 40 de ani a inceput o meserie noua
Fosta tenismenă are o pasiune nouă după ieșirea din tenis. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Svetlana Kuznetsova este o fostă jucătoare de tenis din Rusia, care a câștigat 18 turnee. Iată cu ce se ocupă fosta tenismenă ajunsă la vârsta de 40 de ani, după retragere. Ce meserie are și cum își ocupă timpul.

Ce face o fostă tenismenă după ieșirea din circuit

Carlos Martinez, omul pe care Simona Halep l-a concediat de 3 ori, i-a fost de un real ajutor unei alte tenismene. Svetlana Kuznetsova a cucerit alături de acest antrenor trei titluri WTA, Moscova (2016 și 2017) și Sydney (2016).

ADVERTISEMENT

În palmaresul ei se găsesc premii notabile, de-a lungul anilor câștigând 18 turnee. Dintre acestea două sunt de Grand Slam, Roland Garros 2009 și US Open 2004. Fostul număr 2 mondial (2007) s-a retras de ceva vreme din activitate.

Fosta jucătoare de tenis, de origine rusă, a spus ce face după retragerea din activitatea competițională. Sportiva și-a găsit o meserie profitabilă în care își pune toate resursele materiale, precum și energia pe care o are.

ADVERTISEMENT
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în...
Digi24.ro
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat

De ceva vreme se poate declara artistă. E mândră de ocupația care îi scoate la iveală creativitatea și imaginația. Svetlana Kuznetsova a semnat o colaborare specială. Are un agent de marketing care o încurajează să iasă din zona de confort tot mai mult.

ADVERTISEMENT
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu...
Digisport.ro
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”

Cu ce companie uriașă a colaborat tenismena

„Când m-am lăsat de tenis, primul lucru pe care l-am făcut a fost să desenez niște modele de haine. Le-am arătat celor de la Bosco, cea mai importantă companie de confecții a Rusiei.

Ei au îmbrăcat mereu echipa olimpică a Rusiei, e un gigant care nu se orientase către tenis până atunci. A fost o plăcere să colaborez cu ei”, a spus fosta jucătoare de tenis, conform gsp.ro.

ADVERTISEMENT

Bosco di Ciliegi, compania cu care Svetlana Kuznetsova a semnat o colaborare de succes, este una de renume în Rusia. Firma are sediul în orașul Moscova și este principalul acționar al magazinului universal GUM.

În plus, firma e proprietarul unui lanț de magazine care comercializează îmbrăcăminte și articole de lux. Are o istorie foarte veche în spate, primele cărămizi fiind puse în anul 1991. De atunci și când în prezent e evoluat enorm.

Așadar, nu este deloc surprinzător că fosta jucătoare de tenis a profitat de această asociere de amploare. Fosta sportivă este recunoscătoare pentru această oportunitate. În social media își promovează intens articolele vestimentare.

„Vara de tenis nu e departe, haideți să ne pregătim din timp. Care este piesa ta preferată din colecția noastră”, este anunțul pe care fosta tenismenă l-a lăsat pe pagina personală de Instagram.

În concluzie, nu a lăsat în urmă marea sa pasiune. E în continuare concentrată pe tenis, în urmă cu un an trimițându-i felicitări constănțencei Simona Halep. A postat o imagine în care dă mâna și se îmbrățișează cu românca.

„Dă-i drumul la vestiar!”. Dani Coman l-a oprit din interviu pe un jucător...
Fanatik
„Dă-i drumul la vestiar!”. Dani Coman l-a oprit din interviu pe un jucător de la FC Argeș după scandalul de la eșecul cu Petrolul
Scandal uriaș după Petrolul – FC Argeș. Gol „fantomă” anulat în condiții suspecte:...
Fanatik
Scandal uriaș după Petrolul – FC Argeș. Gol „fantomă” anulat în condiții suspecte: „Așa se fluiera pe vremuri. Șmecherii din astea”
Dani Coman a început să țipe în direct după gafa incredibilă a lui...
Fanatik
Dani Coman a început să țipe în direct după gafa incredibilă a lui Radu Petrescu din Petrolul – FC Argeș 2-1: „Ăștia merită bătuți, călcați în picioare!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Negocieri cu scântei: Gigi Becali s-a răstit la patronul din SuperLigă: 'Ai bărbăția...
iamsport.ro
Negocieri cu scântei: Gigi Becali s-a răstit la patronul din SuperLigă: 'Ai bărbăția să mă suni?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!