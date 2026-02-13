Cu ce se ocupă fosta jucătoare de tenis din Rusia, după retragere. La 40 de ani a început o meserie nouă

ADVERTISEMENT

Svetlana Kuznetsova este o fostă jucătoare de tenis din Rusia, care a câștigat 18 turnee. Iată cu ce se ocupă fosta tenismenă ajunsă la vârsta de 40 de ani, după retragere. Ce meserie are și cum își ocupă timpul.

Ce face o fostă tenismenă după ieșirea din circuit

Carlos Martinez, , i-a fost de un real ajutor unei alte tenismene. Svetlana Kuznetsova a cucerit alături de acest antrenor trei titluri WTA, Moscova (2016 și 2017) și Sydney (2016).

În palmaresul ei se găsesc premii notabile, de-a lungul anilor câștigând 18 turnee. Dintre acestea două sunt de Grand Slam, Roland Garros 2009 și US Open 2004. Fostul număr 2 mondial (2007) s-a retras de ceva vreme din activitate.

Fosta jucătoare de tenis, de origine rusă, a spus ce face după retragerea din activitatea competițională. Sportiva și-a găsit o meserie profitabilă în care își pune toate resursele materiale, precum și energia pe care o are.

De ceva vreme se poate declara artistă. E mândră de ocupația care îi scoate la iveală creativitatea și imaginația. Svetlana Kuznetsova a semnat o colaborare specială. Are un agent de marketing care o încurajează să iasă din zona de confort tot mai mult.

Cu ce companie uriașă a colaborat tenismena

„Când m-am lăsat de tenis, primul lucru pe care l-am făcut a fost să desenez niște modele de haine. Le-am arătat celor de la Bosco, cea mai importantă companie de confecții a Rusiei.

Ei au îmbrăcat mereu echipa olimpică a Rusiei, e un gigant care nu se orientase către tenis până atunci. A fost o plăcere să colaborez cu ei”, a spus fosta jucătoare de tenis, conform .

Bosco di Ciliegi, compania cu care Svetlana Kuznetsova a semnat o colaborare de succes, este una de renume în Rusia. Firma are sediul în orașul Moscova și este principalul acționar al magazinului universal GUM.

În plus, firma e proprietarul unui lanț de magazine care comercializează îmbrăcăminte și articole de lux. Are o istorie foarte veche în spate, primele cărămizi fiind puse în anul 1991. De atunci și când în prezent e evoluat enorm.

Așadar, nu este deloc surprinzător că fosta jucătoare de tenis a profitat de această asociere de amploare. Fosta sportivă este recunoscătoare pentru această oportunitate. În social media își promovează intens articolele vestimentare.

„Vara de tenis nu e departe, haideți să ne pregătim din timp. Care este piesa ta preferată din colecția noastră”, este anunțul pe care fosta tenismenă l-a lăsat pe pagina personală de Instagram.

În concluzie, nu a lăsat în urmă marea sa pasiune. E în continuare concentrată pe tenis, în urmă cu un an . A postat o imagine în care dă mâna și se îmbrățișează cu românca.