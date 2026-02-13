Cu ce se ocupă fosta jucătoare de tenis din Rusia, după retragere. La 40 de ani a început o meserie nouă

Svetlana Kuznetsova este o fostă jucătoare de tenis din Rusia, care a câștigat 18 turnee. Iată cu ce se ocupă fosta tenismenă ajunsă la vârsta de 40 de ani, după retragere. Ce meserie are și cum își ocupă timpul.
Carlos Martinez, omul pe care Simona Halep l-a concediat de 3 ori, i-a fost de un real ajutor unei alte tenismene. Svetlana Kuznetsova a cucerit alături de acest antrenor trei titluri WTA, Moscova (2016 și 2017) și Sydney (2016).
În palmaresul ei se găsesc premii notabile, de-a lungul anilor câștigând 18 turnee. Dintre acestea două sunt de Grand Slam, Roland Garros 2009 și US Open 2004. Fostul număr 2 mondial (2007) s-a retras de ceva vreme din activitate.
Fosta jucătoare de tenis, de origine rusă, a spus ce face după retragerea din activitatea competițională. Sportiva și-a găsit o meserie profitabilă în care își pune toate resursele materiale, precum și energia pe care o are.
De ceva vreme se poate declara artistă. E mândră de ocupația care îi scoate la iveală creativitatea și imaginația. Svetlana Kuznetsova a semnat o colaborare specială. Are un agent de marketing care o încurajează să iasă din zona de confort tot mai mult.
„Când m-am lăsat de tenis, primul lucru pe care l-am făcut a fost să desenez niște modele de haine. Le-am arătat celor de la Bosco, cea mai importantă companie de confecții a Rusiei.
Ei au îmbrăcat mereu echipa olimpică a Rusiei, e un gigant care nu se orientase către tenis până atunci. A fost o plăcere să colaborez cu ei”, a spus fosta jucătoare de tenis, conform gsp.ro.
Bosco di Ciliegi, compania cu care Svetlana Kuznetsova a semnat o colaborare de succes, este una de renume în Rusia. Firma are sediul în orașul Moscova și este principalul acționar al magazinului universal GUM.
În plus, firma e proprietarul unui lanț de magazine care comercializează îmbrăcăminte și articole de lux. Are o istorie foarte veche în spate, primele cărămizi fiind puse în anul 1991. De atunci și când în prezent e evoluat enorm.
Așadar, nu este deloc surprinzător că fosta jucătoare de tenis a profitat de această asociere de amploare. Fosta sportivă este recunoscătoare pentru această oportunitate. În social media își promovează intens articolele vestimentare.
„Vara de tenis nu e departe, haideți să ne pregătim din timp. Care este piesa ta preferată din colecția noastră”, este anunțul pe care fosta tenismenă l-a lăsat pe pagina personală de Instagram.
În concluzie, nu a lăsat în urmă marea sa pasiune. E în continuare concentrată pe tenis, în urmă cu un an trimițându-i felicitări constănțencei Simona Halep. A postat o imagine în care dă mâna și se îmbrățișează cu românca.