Cu ce se ocupă fosta soție a lui Ioan Timofte. Silvia Pop a lăsat traiul din România pentru luxul din SUA

Silvia Pop și Ioan Timofte au divorțat după doar un an și patru luni de mariaj. Iată cu ce se ocupă fosta soție a fostului fotbalist care a evoluat pentru Poli Timișoara, FC Porto și Boavista Porto. Frumoasa șatenă locuiește în Statele Unite ale Americii.

Meseria pe care o are Silvia Pop, fosta parteneră a lui Ioan Timofte

S-au cunoscut în urmă cu ani buni când fostul sportiv juca în Portugalia. Ioan Timofte (58 ani) a cucerit-o pe Silvia Pop (47 ani) după ce timp de 3 luni a sunat-o constant. În cele din urmă a convins-o să lase traiul de peste Ocean și să vină în București. S-au îndrăgostit nebunește, însă căsnicia lor nu a durat prea mult.

După frumoasa șatenă s-a întors în New York, dar nu înainte de a face un curs de actorie. A realizat că acesta nu este visul ei, trebuind să muncească enorm pentru a-și atinge obiectivele personale. Astfel, s-a reinventat și a decis să se concentreze pe domeniul afacerilor. În prezent, se bucură de un mare succes în Statele Unite ale Americii.

„Întotdeauna m-am simțit acasă la New York. Nicăieri în lume nu am sentimentul acesta așa cum îl am aici — nici măcar în România. Sunt născută și crescută în Timișoara, am locuit aproape 10 ani în București, iar sincer mie Bucureștiul mi-a plăcut mereu mai mult decât Timișoara.

Îmi plac orașele mari. Mereu am simțit că un oraș mic te limitează. Dacă începi de la zero ca agent imobiliar în New York, nimeni nu îți oferă nimic. Trebuie să îți construiești singur rețeaua, clienții și portofoliul”, a explicat Silvia Pop, într-un interviu pentru .

De la actorie la afaceri de mii de euro

A făcut trecerea destul de ușor de la actorie la real estate. Schimbarea s-a petrecut pe fondul propriilor investiții imobiliare și al interesului constant pentru piața proprietăților. Silvia Pop a mai subliniat că abilitatea de a crea rapid conexiuni și de a înțelege oamenii este esențială în domeniul său. A văzut această diferență real în piața competitivă din Manhattan.

În plus, a lui Ioan Timofte este conștientă că un agent imobiliar care o ia de la zero în New York trebuie să facă numeroase sacrificii. În aceeași notă, frumoasa șatenă transmite că profesioniștii din domeniul imobiliar simt presiunea constantă din cauza costurilor ridicate ale vieții.

Spre exemplu, un studio situat în Manhattan, evaluat la aproximativ un milion de dolari, poate avea costuri lunare de întreținere foarte mari. Se poate ajunge inclusiv la taxe de peste 1.000 de dolari, susține femeia de afaceri originară din Timișoara.

„Pot vorbi în fața unui public numeros fără emoții. Actoria mi-a oferit siguranță de sine și libertate în comunicare. Mi-e foarte ușor să creez conexiuni, să citesc energia oamenilor și să interacționez natural cu fiecare persoană. Iar asta contează enorm în real estate.

Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii. Sunt apartamente care pornesc de la 10 milioane de dolari și depășesc 200 de milioane. Cred că adevăratul succes înseamnă să te trezești dimineața și să simți că trăiești exact viața pe care ți-ai ales-o”, a mai spus Silvia Pop.