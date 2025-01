Cu ce se ocupă Gabi Jugaru după ce a dispărut din televiziune. Din asta face bani acum

Gabi Jugaru s-a retras din lumea televiziunii în urmă cu mai bine de un deceniu. Chiar dacă nu mai este în lumina reflectoarelor, acesta este activ într-un domeniu cu totul și cu totul diferit.

Gabi Jugaru s-a retras de 13 ani din televiziune

Gabi Jugaru a fost ani la rând una dintre cele mai cunoscute prezențe de pe micile ecrane. Acesta avea emisiunea ”Jugaru Shukaru” la PRO TV, iar audiențele vorbeau de la sine.

Emisiunea de la PRO TV nu i-a adus doar faima, ci și titulatura de ”Regele Farselor”. A pus multă vreme un zâmbet pe fața publicului, dar, la un moment dat, a decis să se retragă din televiziune.

De 13 ani, . Chiar dacă nu mai este pe sticlă, comediantul se bucură de faptul că publicul nu l-a uitat, ba chiar îl recunoaște pe stradă.

”Regele Farselor” a ajuns la vârsta de 56 de ani și se pare că și-a găsit un nou domeniu în care să activeze. Totuși, nu a renunțat nici la pasiunea lui pentru comedie.

Gabi Jugaru are propria lui afacere

În prezent, . Fosta vedetă de la PRO TV se implică trup și suflet pentru a transforma orice mașină după dorințele proprietarului. Gabi Jugaru a declarat că nu urmărește să facă bani mulți cu afacerea lui. Din contră, preferă să le ofere tuturor servicii de calitate.

”Am acest atelier auto Gabi Jugaru Detailing. Aș fi putut face avere, să am un spațiu mai mare, să am și mai mulți angajați. Am numai doi, dar nu urmăresc să câștig foarte mulți bani, ci să ofer calitate Premium. Sunt la fel de exigent, în această meserie, pe cât eram și în televiziune.”, a spus Gabi Jugaru pentru .

”Regele Farselor” a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor să renunțe la televiziune. După ce și-a luat adio de la ”Jugaru Shukaru”, acesta a încercat să revină în atenția publicului cu alte proiecte, dar nu a reușit.

”Am mai încercat cu diverse proiecte, însă, am renunțat să mai bat la uși închise, sudate. Deși nu m-au mai văzut de multă vreme, pe micul ecran, oamenii nu m-au uitat.”, a mai spus Gabi Jugaru pentru aceeași sursă.

Pentru publicul care i-a rămas mereu aproape, chiar și acum când nu mai este pe micile ecrane, Gabi Jugaru a pregătit multe surprize. Una dintre ele este un nou show de stand-up comedy care va debuta din 1 februarie 2025 în mai multe localuri.