Cu ce se ocupă în prezent controversatul Ousmane N’Doye: „Am zis să investesc pentru cei din țara mea. Banii nu sunt importanți”

Ousmane N’Doye este unul dintre cei mai buni stranieri care au evoluat în fotbalul românesc. Senegalezul a împlinit recent vârsta de 47 de ani, iar acesta a povestit ce a ales să facă după ce a jucat fotbal în România.

Ousmane N’Doye a construit un teren de fotbal în Senegal

a ajuns la începutul anului 2008 în fotbalul românesc, fiind transferat de FC Vaslui pentru suma de 500.000 de euro. Acesta a devenit în scurt timp , cu care a jucat și în preliminariile UEFA Europa League.

După aventura în tricoul vasluienilor, N’Doye s-a transferat la Dinamo, iar în prima ligă a mai evoluat pentru Astra Ploiești, Săgeata Năvodari și ASA Târgu Mureș, cu care a cucerit și singurul trofeu din cariera sa, Supercupa României.

Într-un interviu oferit pentru cei de la , fostul jucător, care a împlinit vineri vârsta de 47 de ani, a povestit ce a ales să facă după retragerea din fotbal, dar și ce investiții a făcut în orașul său natal din Senegal.

„Când am plecat din România m-am dus în America. Am stat un și jumătate și m-am gândit ce pot să fac eu cu viața mea. Fotbalul a trecut și mi-am zis să dau ceva înapoi, să investesc pentru cei din țara mea. Și m-am hotărât să fac un teren de fotbal de la zero, iar de un an e gata.

Se află în cartierul în care locuiesc, unde am crescut și am copilărit. După ce l-am terminat, m-am dus la școala de antrenori și mi-a luat licența. Banii nu sunt importanți, nu pot să vin și să mă laud, eu mereu am spus că în viața mea nu contează banii, vreau să am prieteni, să am oamenii aproape.

Sunt 100 de copii care se antrenează aici, de la 4 ani, la 14. Lucrez cu încă trei antrenori care, la rândul lor, au licență. Terenul se numește „OS 78 Arena” și școala de fotbal ‘OS 78 Footbal’”, a declarat Ousmane N’Doye.

