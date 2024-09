Cu ce se ocupă, în prezent, fostul soț al Ancăi Țurcașiu. Cristian Georgescu a revenit în România și are o carieră de succes

Cu ce se ocupă, în prezent, fostul soț al Ancăi Țurcașiu. Cristian Georgescu a trăit o bună perioadă de timp în Statele Unite ale Americii, iar acum, are o carieră de succes în România.

Cu ce se ocupă fostul soț al Ancăi Țurcașiu

au format un cuplu timp de 22 de ani. Cei doi au fost căsătoriți, însă, în 2020, au decis că cea mai bună variantă pentru ei este divorțul.

După ce s-au separat, fiecare și-a văzut de viața lui. În timp ce Anca Țurcașiu s-a refugiat în diverse proiecte în România, Cristian Georgescu s-a mutat în Statele Unite ale Americii.

”Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat!”, spunea Anca, imediat după divorț, potrivit

Ajuns în Statele Unite ale Americii, fostul soț al Ancăi Țurcașiu a muncit până a atins cea mai înaltă treaptă în domeniul său. La un moment dat, însă, aceasta nu se mai regăsea deloc în ceea ce făcea, așa că a decis că este timpul pentru o schimbare.

Cristian Georgescu s-a mutat în România și a cerut-o de soție pe iubita lui

Cristian Georgescu a avut două variante din care să aleagă. Fie să se mute din California în New York, fie să vină în România. A ales ultima variantă și spune că a fost cea mai bună decizie pe care o putea lua.

”Ajunsesem la vârful carierei, unde m-am plictisit. Urma să ajung asistent general manager și asta însemna foarte, foarte mult. Am zis că trebuie să faco schimbare. Ori plec pe coasta de est, în New York, pentru că eu am stat în California, ori plec în țară și fac o facultate.”, a spus Cristian Georgescu, potrivit

Ajuns în România, planul lui Cristian Georgescu a fost acela de a studia stomatologia. După ce s-a format, acesta a început să activeze ca medic stomatolog, iar cariera lui merge mai bine ca niciodată.

Lui Cristian Georgescu nu îi merge bine doar pe plan profesional, ci și pe plan personal. După acesta și-a găsit fericirea alături de o altă femeie. În 2022, Cristian a cerut-o de soție pe actuala lui parteneră.

Anca Țurcașiu, la rândul ei, este fericită și a revenit cu forțe proaspete în atenția publicului. Vedeta a acceptat cea mai mare provocare din viața și ai mers în ”Asia Express”. Alături de Andreea Samson, Anca Țurcașiu demonstrează că nimeni și nimic nu o poate învinge pe ”Drumul Zeilor”.