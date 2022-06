Cu ce se ocupă iubita lui Daniel Pavel de la Survivor. Ana Maria Pop a terminat Dreptul

Daniel Pavel se iubește cu o tânără superbă, chiar de când a început Survivor. Cei doi sunt împreună din ianuarie și sunt foarte fericiți.

Ce profesie are iubita lui Daniel Pavel

Iubita lui Daniel Pavel de la Survivor este foarte talentată și a trecut prin mai multe experiențe profesionale. De la actorie sau profesia de avocat, tânăra Ana Maria Pop și-a încercat norocul în diverse domenii.

Ana Maria Pop a absolvit Facultatea de Drept în Cluj și chiar a profesat, până în momentul în care i s-a propus să se mute la Bruxelles pentru un proiect european.

Funcțiile sale deveneau, însă, incompatibile, așa că a trebuit să renunțe la avocatură pentru a merge în Belgia.

„Am început Dreptul la Universitatea București, dar m-am întors în Cluj în anul III, unde am și terminat ultimii doi ani de facultate. A urmat un program de masterat și alte trei cursuri de specializare.

După examenul de intrare în Barou am profesat doi ani ca avocat stagiar și am continuat să merg pe acest drum și după ce am promovat examenul de definitivat”, a povestit iubita lui Daniel Pavel pentru revista .

Proiectul repsectiv nu a mai primit finanțare, iar Ana Maria Pop s-a întors acasă, cu opțiunea de a reveni în tribunal.

Cum a ajuns iubita lui Daniel Pavel să treacă de la avocatură la actorie

Nu și-a dorit acest lucru, așa că a încercat să afle mai bine ce vrea cu ajutorul unor cursuri de dezvoltare personală. Ba mai mult, a făcut și cursuri de actorie. Aceasta chiar a avut un rol în filmul „Palatul Pionierilor”.

„M-am trezit în București, suspendată din avocatură și pusă în situația de a alege între reactivarea în profesie sau oferirea de consultanță juridică pentru companii.

Între timp, din dorința de a mă cunoaște mai bine și de a scăpa de tracul care inevitabil apare în instanță, am urmat o serie de cursuri de dezvoltare personală și actorie”, a mai spus ea pentru aceeași sursă.

Acum, ocupația iubitei lui Daniel Pavel este cea de chief operating officer la o companie din domeniul imobiliar, pe care a și fondat-o.