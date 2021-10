Cu ce se ocupă Mihai Găinușă la șapte ani după ce a părăsit Cronica Cârcotașilor. De ce nu mai vorbește cu Șerban Huidu

Vedeta a anunțat în vara lui 2014 că nu mai dorește să facă parte din echipa renumitei emisiunii căreia i-a pus bazele în urmă cu foarte mulți ani alături de unul dintre prietenii săi apropiați.

Fostul și-a încheiat cariera în televiziune începută în anul 1997, după o ceartă cu Șerban Huidu, cu care a făcut echipă la „Cronica Cârcotașilor” ani buni.

Acela a fost momentul în care Mihai Găinușă a făcut o schimbare de macaz și a revenit la o pasiune mai veche, și anume radio. În prezent, lucrează la Național FM.

Ce face Mihai Găinușă la 7 ani de la plecarea din Cronica Cârcotașilor

Mihai Găinușă poate fi ascultat în fiecare dimineață, între orele 7:00 – 10:00 la „Matinal efervescent”, acolo unde lucrează alături de o blondă superbă, și anume Oana Paraschiv.

Printre rubricile emisiunii de la radio se numără cele de meteo, concursuri sau telefoane de la ascultători. În plus, există o secțiune cu invitați și alta de divertisment clasic.

În plus, fostul prezentator de la Prima TV și-a lichidat firma de producție „Trosc Pleos Production”, în anul 2016, când a înregistrat o pierdere semnificativă.

Stilul de viață al fostului moderator s-a schimbat nu numai legat de carieră, ci și legat de prietenia strânsă pe care a avut-o cu Șerban Huidu, cu care nu mai vorbește din anul 2015.

Cearta celor doi foști nu ar fi plecat neapărat de la partea financiară, ci pentru că Șerban Huidu și-ar fi asumat meritele pentru munca depusă de omul de radio.

Motivul plecării lui Mihai Găinușă de la Cronica Cârcotașilor

„Am decis să părăsesc «Cronica Cârcotaşilor». De la tv. Că la radio şi-a luat-o Şerban Huidu şi a plecat cu ea. Ultimii trei ani au fost cei mai grei din viaţa mea profesională. M-am luptat să salvez acest brand. După fiecare accident.

Am luptat ca membrii echipei să aibă unde lucra în continuare. Mi-am asumat responsabilitatea coordonării emisiunii când Şerban nu era capabil. Am scris şi am prezentat această emisiune 14 ani.

Dar eforturile mele nu au fost apreciate. Ci, dimpotrivă, mi s-a reproşat inclusiv că am adus un preot în platou. Am încheiat o etapă din cariera mea şi le mulţumesc încă o dată celor care au crezut în mine în tot acest timp”, scria Mihai Găinușă pe Facebook, în 2014, conform .