Cu ce se ocupă Mihai Onilă la cinci ani de la moartea fetiței sale! S-a apucat de afaceri cu logodnica

a decis să își extindă activitățile și în afara muzicii cu atât mai mult cu cât, de ani buni deja, studiază artele terapeutice complementare.

Mihai Onilă și logodnica și-au deschis o afacere

Mihai Onilă și logodnica lui, Laura, împărtășesc, printre altele, și o pasiune pentru ezoterism și tehnicile de vindecare complementare, cântărețul fiind expert în tehnici Reiki, iar partenera lui de viață pare să fie foarte interesată de tot ce înseamnă energiile universale.

Din acest motiv, de curând, cei doi și-au deschis, în Belgia, un cabinet de terapii complementare care, deja, pare să meargă destul de bine încât să își dorească să îi producă și spoturi publicitare pe care să le difuzeze.

”Bună dragilor, eu și Laura am deschis cabinetul nostru de terapii complementare și dorim să facem un spot publicitar. Pentru această filmare ne trebuie 2 cupluri de sex opus cu vârstele cuprinse între 25-31 și 40-50 de ani, să arate natural, fără operații estetice. Tot ce aveți de făcut este să vă relaxați pe masa de masaj, să faceți cu mâna și să zâmbiți la cameră”, a anunțat Mihai Onilă prin intermediul conturilor sale de socializare.

Conform informațiilor obținute de FANATIK, Mihai Onilă și Laura vor fi cei care vor face masajul Reiki, folosind și uleiuri esențiale. ”Masajul stimulează eliberarea endorfinei în corp, substanță naturală a corpului care acționează împotriva durerilor. De ce să îți îngreunezi ficatul cu tot felul de medicamente pe care le consumi să-ți elibereze tensiunea sau durerea din spate, când poți trata totul cu câteva ședințe de masaj?”, spune Mihai Onilă, susținut și de Laura care, de la începutul anului, s-a specializat și ea în masajul japonez Reiki, cei doi susținând, acum, că știu să deblocheze fluxurile energetice ale corpului.

Mihai Onilă și Laura se vor căsători în Belgia

După ce, în vară, a cerut-o în căsătorie, Mihai Onilă și Laura au decis să își unească destinele în țara de adopție, Belgia, acolo unde și-au și deschis cabinetul de terapii complementare. Conform informațiilor FANATIK, cei doi vor face pasul anul viitor într-o zi în care va fi aleasă conform principiilor ezoterice pe care le urmează cu atât de multă stăruință.

”Ea este suportul meu, este pământul din ghiveciul care se îngrijește de mine, în cazul asta eu sunt floarea ! Este Raiul în care eu trăiesc, este oglinda în care îmi oglindesc sufletul, cuvintele sunt sărace în a-mi exprima iubirea pentru ea! Te iubesc, viață și vreau să îmi petrec fiecare clipă a vieții alături de inima ta bună!”, spunea Mihai Onilă despre Laura, logodnica lui.

Iar relația cu Laura, spun informațiile noastre, a început într-un context în care amândoi căutau să se vindece după relațiile pe care le avuseseră, iar terapiile ezoterice păreau să fie, pentur ei, singura soluție.

”Acum 2 ani făceam eforturi uriașe să rămân într-o relație toxică în care ca un orb mai credeam că mai este ceva de salvat! Acum un an am hotărât că într-adevăr nu mai este nimic de salvat și că drumurile noastre se despart iremediabil, anul acesta am șters trecutul”, povestea, în vară, Mihai Onilă.

Mihai Onilă a trecut prin drama pierderii fetiței sale

Acum cinci ani, , erau puși în fața unei dame cumplite pentru orice părinte. Fiica lor, Ioana Emily Hope, era diagnosticată cu o boală imposibil de tratat și, șase luni mai târziu, micuța își pierdea viața.

Bolnavă de cancer la creier, declarat inoperabil de medici, Ioana Emily Hope nu a mai fost supusă chinurilor tratamentului cu radio terapie sau chimioterapie, Mihai Onilă și soția lui de atunci luând decizia să facă tratamente paleative, pentru ca ultimele luni de viață ale fetiței să fie cât mai ușoare.

”În 26 mai, am observat la locul de joacă din curtea şcolii, înainte să o ia maică-sa de acolo, că e ceva ciudat cu mâna şi piciorul ei stâng. (…) A doua zi când m-am văzut cu doctorul mi-a zis direct: Fata ta în maxim 6 luni, la forma de cancer din centrul creierului pe care l-am descoperit, moare”, spunea Mihai Onilă în 2016.