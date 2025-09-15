Cu ce se ocupă Rebecca, fiica Anamariei Prodan și din ce face bani. Impresara și-a dorit o cu totul altă carieră pentru ea

Rebecca, fiica Anamariei Prodan, a dezvăluit cu ce se ocupă, dar și de ce a plecat din România. Aceasta s-a mutat în SUA la vârsta de 15 ani și se pare că nu și-a mai vrut să revină în țară.

Ce meserie și-ar fi dorit Anamaria Prodan pentru fiica ei

Anamaria Prodan și-a dorit ca Rebecca să fie model. Într-adevăr, fiica impresarei este cu adevărat superbă și știe să se mențină în formă. Astfel, aceasta credea că va avea o carieră de succes în modeling.

Și lucrurile păreau că merg bine o bună perioadă de timp. Rebecca a fost cea mai tânără de la Fashion Week. Totodată, a defilat și pentru alte case de modă mai mari, dar a decis să se retragă.

Tânăra în vârstă de 25 de ani spune că nu i se potrivea. Este o fire timidă și de asemenea, a avut parte și de experiențe neplăcute. Spre exemplu, unele colege ar fi oferit favoruri sexuale, iar după defilări aveau loc petreceri cu substanțe interzise.

Ce studii are Rebecca și cu ce se ocupă

Astfel, fiica Anamariei Prodan a decis să stea departe de acest mediu. Și totuși cu ce se ocupă Rebecca? A terminat colegiul în SUA, a făcut un an de facultate de fashion și design în New York, iar mai apoi a revenit în Europa.

Nu în România însă, ci în Italia. Rebecca s-a mutat la Milano, la o altă instituție de învățământ. Și se pare că a și finalizat studiile aici, obținând o diplomă de licență. Cu ce se ocupă acum Rebecca, fiica Anamariei Prodan?

Aceasta este pictoriță abstractă. Din ce face bani? Din vânzarea tablourilor sale. Totodată, ea are și un magazin online unde vinde haine. Și în tot acest drum, mama sa îi este mereu alături.

De ce a plecat fiica Anamariei Prodan din România

Și totuși de ce a ales ? Fiica Anamariei Prodan vine în țară doar pentru a-și vizita familie și stă foarte puțin. De asemenea, ea a dezvăluit că nu ia în calcul să se întoarcă definitiv acasă.

Motivele sunt foarte simple. Nu se simțea bine în România înainte să plece și și-a dat seama că oamenii din jurul ei nu aveau tocmai o influență pozitivă. Și tocmai din acest motiv, a decis să se retragă.

Și tot din acea perioadă, Rebecca și-a dezvoltat și pasiunea pentru artă. Iar dacă își dorea într-adevăr să studieze acest domeniu în România, se pare că nu exista un program pentru așa ceva.

„Am plecat pentru că nu mă simțeam bine aici. Eram fix la vârsta când începeai să ieși, să bei. Nu aveam un grup foarte mare de prieteni, dar mi-am dat seama că pot să ajungi mai rău. Cred că ai puțin de libertate atunci.

Am început să văd niște chestii, nu îmi plăceau persoanele cu care eram la școală. Îmi plăcea arta și nu aveam aici programul pe care îl doream”, a spus fiica cea mare a Anamariei Prodan, în podcastul impresarei.