Cu ce se ocupă și cum arată acum Leonard Doroftei. Unde lucrează, de fapt, în Canada

Iata cu ce se ocupă și cum arată acum Leonard Doroftei. Fostul mare pugilist român a plecat din țară de ceva vreme și se află în Canada. S-a aflat de curând și ce preocupări are fostul campion român în afara granițelor, pe timpul pandemiei cu noul virus.

Norocos în loviturile aplicate adversarilor în timpul meciurilor, dar ceva mai ghinionist la nivel de afaceri, Leonard Doroftei a părăsit de ceva vreme România.

Spre final de 2019, campionul în box și-a luat familia și a plecat în Canada. Viața din prezent a acestuia arată total diferit față de ce și-ar putea imagina fanii săi români.

Cu ce se ocupă și cum arată acum Leonard Doroftei. Fostul campion român a emigrat în Canada

În momentul în care s-a mutat din Ploiești și a vândut și casa pe care o avea acolo, Leonard Doroftei a susținut că a suferit și o pierdere financiară. A fost vorba de suma de 350.000 de dolari, în urma tranzacției imobiliare efectuate.

Poreclit și “Moșu'”, fostul campion în box a făcut marele pas și din pricina faptului că nu ar fi fost dorit la Federația Română de Box, după cum a susținut în diverse interviuri. Cândva el deținea și un restaurant în Ploiești, însă lucurile n-au avut direcția dorită.

Leonard Doroftei a împlinit vârsta de 50 de ani, cu câteva luni în urmă, pe 10 aprilie. Momentul foarte special l-a prins tot departe de țară. De ceva vreme, acesta lucrează într-un club sportiv deținut de către o rudă a lui Gigi Becali și face exact ceea ce își dorea la nivel de carieră.

Schimbările au fost în toi o perioadă pentru el, când a și slăbit foarte mult. A fost vorba de peste 15 kilograme pe care acesta parcă le-a topit și a ajuns la proporțiile corporale pe care și le dorea.

„Am avut o ședință de familie. Eu am fost pentru Ploiești, nevasta pentru București, cei doi copii au fost pentru Montreal. Eu sper că sunt aici în vacanță. Însă acum nu mai este vorba de mine sau de soția mea, ci de viitorul copiilor mei. Cu ce pot eu să-i ajut pe mai departe?! Dacă mi-ai luat afacerea cu ce mai pot să-i ajut pe copiii mei mai departe?!”, susținea cândva Leonard Doroftei, într-o apariție la Antena Stars.

“E important că am un job aici. Fac exact ceea ce îmi place. Locuiesc la o stradă distanță de cel mai bun prieten al meu, Adi Diaconu (n.r.: “Rechinul”). Am și dat 15 kilograme jos de când am venit în Canada. Acum lucrez la un club de box care aparține unei rude a lui Gigi Becali.”, povestea recent Leonard Doroftei.

