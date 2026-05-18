Cu ce se ocupă soția lui Cristiano Bergodi, în Italia. Puțini știu ce meserie are Marina

Alexa Serdan
18.05.2026 | 08:15
Cristiano Bergodi are trei copii cu soția sa. Sursa foto: hepta.ro
Antrenorul de la FC Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, este un fost jucător de fotbal care s-a sacrificat pentru a face carieră în România. Iată cu ce se ocupă soția tehnicianului care are trei copii ajunși la vârsta maturității.

Meseria pe care o are partenera lui Cristiano Bergodi

După ce echipa care o coordonează din anul 2025 a reușit să se impună în fața celor de la Rapid, în runda cu numărul 8 din play-off, Cristiano Bergodi (61 ani) a ajuns în lumina reflectoarelor. Italianul care antrenează U Cluj a analizat lupta pentru titlu și Cupa României. A tras o concluzie clară, formația fiind despărțită de Universitatea Craiova de un singur punct.

Celebrul tehnician a dezvăluit ce se întâmplă cu Jovo Lukic, dar și care este relația pe care o are cu familia sa. E în țara noastră de foarte multă vreme, plătind astfel un preț pentru dezvoltarea profesională. Vorbește rar despre cei dragi, știindu-se faptul că este tatăl a trei copii. Cu toate acestea, este extrem de discret.

Puține persoane știu că soția sa, Marina, a rămas în Italia. Aceasta are o meserie foarte bănoasă, dar și care îi ocupă foarte mult timp. Femeia administrează mai multe afaceri în localitatea Bracciano, situată la o distanță de 30 de kilometri față de Roma. Orașul este un loc pitoresc, amplasat pe malul lac Sabatino.

Lacul considerat al optulea cel mai mare din Italia este perfect pentru relaxare în aer liber și plimbări. Astfel, partenera lui Cristiano Bergodi este foarte implicată în domeniul ospitalității și turismului, regiunea fiind cunoscută datorită obiectivelor sale. Aici se află faimosul Castello Orsini-Odescalchi, precum și domeniul Tenuta di San Liberato și Museo di Aeronautica Militare.

Cristiano Bergodi, tatăl a trei copii

„Am venit să pun suflet la această echipă şi să ne atingem obiectivul propus, salvarea de la retrogradare. Ştiu că nu va fi uşor, dar dacă nu aş fi crezut că pot salva Iaşiul de la retrogradare, nu aş mai fi venit. Gândiţi-vă că mi-am lăsat soţia acasă, în Italia, cu trei copii mici, pentru a veni aici”, spunea tehnicianul în anul 2009, când se pregătea să preia Poli Iași, conform Adevărul.

Cristiano Bergodi a devenit antrenor după ce a renunțat la fotbal, în România ajungând în anul 2005. Inițial, i-a îndrumat pe jucătorii de la FC Național, dar apoi a semnat cu CFR Cluj, Poli Iaşi, FCSB și Rapid. Mai târziu, a ajuns la ASA Târgu Mureş, Voluntari, Universitatea Craiova, Sepsi şi Universitatea Cluj.

În perioada în care se afla pe banca tehnică de la Rapid, unul dintre copiii săi a terminat facultatea la Roma. Mai exact, este vorba de Federico, care s-a specializat în științe și cu care a distribuit o imagine în social media.

Fotografia este una rară, italianul precizând că băiatul său a jucat fotbal în copilărie, iar în adolescență a făcut box. Tot atunci a postat o fotografie și cu ceilalți doi copii ai săi. Cristiano Bergodi mai are o fată și un băiat, aceștia evitând expunerea publică.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
