Cu ce se ocupă tatăl lui Sebastian Dobrincu. Meseria lui Romică nu are nicio legătură cu domeniul de activitate al fiului său

Sebastian Dobrincu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Recent, fostul investitor de la Imperiul Leilor le-a făcut cunoștință celor de acasă cu părinții lui. Cu ce se ocupă tatăl lui Sebastian Dobrincu și care este meseria care îi asigură traiul.

Sebastian Dobrincu, interviu emoționant alături de părinții lui

Sebastian Dobrincu este unul dintre cele mai cunoscute nume din lumea mondenă. Tânărul a atras mereu atenția datorită afacerilor sale, dar și datorită aparițiilor în spațiile publice. Acum, a decis ca fani să îi cunoască o altă latură, cea de copil al unor părinți extraordinari.

au fost invitații lui Cătălin Măruță într-un podcast de colecție. A fost pentru prima dată când întreaga familie Dobrincu a dat totul din casă, într-un interviu sincer și emoționant.

Publicul de acasă este obișnuit cu aparițiile lui Sebastian Dobrincu, însă, pe părinții lui i-a văzut destul de rar sau chiar deloc. Tocmai de aceea, acum, a fost ocazia perfectă pentru ca familia lui Sebastian Dobrincu să povestească cele mai frumoase amintiri și să își deschidă sufletul în fața publicului.

Cu ce se ocupă tatăl lui Sebastian Dobrincu

Dacă despre Sebastian Dobrincu se cunosc multe detalii, nu același lucru se poate spune și despre părinții lui. În cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță, Romică, . Aceasta nu are nicio legătură cu domeniul de activitate al fiului său, ba chiar poate spune că este total diferit.

Tatăl tânărului milionar este de profesie mecanic auto. Viața sa nu a fost deloc una ușoară, însă, a muncit din greu pentru a-și putea asigura un trai. Familist convins, Romică a vrut să le ofere o viață bună copiilor lui, iar educația și formarea lor vorbesc de la sine, semn că acesta și soția lui au făcut o treabă bună.

”Sunt mecanic auto. Școala am făcut-o la Siret – înainte de Revoluție, am stat acolo 4 ani la internat. A fost o perioadă foarte grea, persecuție, tot felul de chestii urâte. După am lucrat un an la ITA, acolo unde am învățat tot ceea ce trebuia despre transmisii, roți, motoare, știam să repar orice mașină.

După armată, m-a luat sub aripă fratele meu mai mare cu 10 ani. Am făcut împreună un chioșc în care vindeam băuturi răcoritoare la dozator. După ce am văzut că treaba merge, am făcut o rulotă, am pus-o în Piața Centrală, am făcut niște dispozitive manuale de îmbuteliat sticle din sticlă, le-am multiplicat.”, a spus Romică, în