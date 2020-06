Cu ce se ocupă Wilmark de când nu mai apare pe micile ecrane. Coregraful s-a reinventat în izolare

Wilmark Rizzo Hernandez, fostul jurat al emisiunii „Dansez pentru tine”, a dispărut din lumina reflectoarelor în urmă cu aproximativ 7 ani, fanii nemaiștiind nimic despre el. Celebrul coregraf s-a dedicat exclusiv dansului, însă pandemia i-a dat serios planurile peste cap.

„Micuțul Will”, așa cum era cunoscut în lumea mondenă, s-a mutat pe perioada izolării la țară, în județul Giurgiu, veniturile sale fiind serios afectate de virusul din China. Cunoscutul jurat a mărturisit că a fost nevoit să închidă școala de dans, dar a continuat să susțină lecții online.

Cât despre perioada de izolare coregraful a mărturisit că s-a reinventat și s-a ocupat de agricultură în comuna Mihai Bravu din județul Giurgiu, de unde este soția sa, Ioana, alături de care are doi băieți: Loukas (12 ani) și Joakin (8 ani). Wilmark a construit un solar de care este extrem de mândru.

Wilmark și-a urmat pasiunea pentru dans după ce a renunțat la postul de jurat

După 13 sezoane în care a fost jurat al emisiunii „Dansez pentru tine” Wilmark renunța la micile ecrane pentru a deveni maestru de ceremonii. Renumitul coregraf nu a uitat de marea sa pasiune, dansul, și a deschis o școală de dans de care s-a ocupat împreună cu soția sa.

De-a lungul ultimilor ani coregraful a avut diverse spectacole și show-uri pentru public și companii private, însă pandemia l-a obligat să-și închidă școala și să se axeze pe cursuri online. Wilmark mărturisește că perioada de izolare a fost una benefică, în sensul că a petrecut mai mult timp alături de familie.

În prezent, columbianul este președintele Asociației Române de Dans, organizând de la distanță cursuri de dans pentru bătrâni. De când cu lecțiile online Wilmark a povestit că a învățat multe lucruri tehnice: să facă live-uri, să monteze o cameră etc.

„Am închis școala de dans și mi-am sunat colegii ca să vedem cum putem face o platformă de dans, cumva mutată pe tv. Am făcut cursurile de dans online – live și, cum sunt președintele Asociației Române de Dans, am făcut în așa fel să ajut bătrânii din cămine și să le ofer cursuri online și gratuite.

Trebuie să fim oameni și mai educați și să ajutăm de la distanță pe cei care au nevoie de asta. Neavând oameni să se ocupe de acest lucru, de instalat, a trebuit tot eu să încep să învăț lucruri tehnice și să montez camere, să fac live-uri, iar uneori am avut ajutor și din partea unui profesionist.

Dar dacă vrei, înveți de toate, poți și să faci live-uri, și să instalezi camere, și marketing online. Nevoia te învață”, a povestit celebrul dansator și coregraf, Wilmark, pentru click.ro.

Wilmark, preocupat de agricultură în perioada izolării

„Suntem la casa de la țară din Mihai Bravu, unde mama Ioanei face agricultură. Și am ajutat și noi, soția mea a pus roșii, salată, ardei, castraveți, iar eu am zis să fiu util și am făcut un solar. Chiar dacă am stat de dimineață până seara la țară, am lucrat cu drag.

Eu am cumpărat tot ce trebuia pentru solar, l-am montat și a devenit funcțional. Soția mea a plantat și trandafiri, care au înflorit și sunt minunați. Ne-am simțit bine la țară cât am stat la aer curat și ne-am relaxat. Loukas și Joakin au încercat și ei să ajute cum au putut.

M-am bucurat că am putut avea tot felul de discuții, pe diferite subiecte, și că am putut interacționa mai mult. Această perioadă pentru noi a fost o binecuvântare”, a mărturisit fostul jurat, potrivit sursei citate.