Cu ce sechele a rămas fiul Ozanei Barabancea după accidentul grav de motocicletă: “A fost urât. Eram devastată”

Ozana Barabancea, cunoscută ca profesoară de canto și solistă de muzică jazz, dar și ca jurată în cel mai longeviv show de televiziune din România, Te cunosc de undeva, a oferit un interviu, în exclusivitate pentru FANATIK, în care face confesiuni sfâșietoare despre accidentul de motor al fiului, accident care îi putea fi fatal. Vedeta de la Antena 1 este mamă a doi copii, Andrew (22 de ani) și Gloria (18 ani).

Ozana Barabancea, clipe de coșmar când și-a văzut fiul pe patul de spital

Să nu uită că în urmă cu doar câteva zile, .

Luna mai a acestui an a fost, însă, cea mai grea de când a devenit mamă. , în urma unui accident care îl putea costa viața. La 3 luni de la nefericita întâmplare, Ozana Barabancea se confesează și face cele mai emoționante declarații.

Cunoscută publicului larg și prin prisma laturii religioase, Ozana ne spune deschis de ce se consideră o păcătoasă, care este cea mai mare jertfă pe care a făcut-o în schimbul unei promisiuni către Maica Domnului, într-un interviu emoționant acordat, în premieră, pentru FANATIK.

– De ani de zile știu că sunteți ”Omul bisericii”, dar cu toate acestea vă considerați o păcătoasă. De ce?

Aș vrea eu să spun că sunt vrednică să fiu omul bisericii. Nu m-am jertfit încă pentru Biserică, pentru Hristos. Încerc să mă apropii, să fiu din ce în ce mai bună, dar este drum lung. Sunt o păcătoasă fruntașă. Judec (n.r. de aceea spun că sunt păcătoasă), sunt orgolioasă, dar încerc să mă corijez, încerc să fiu mai bună astăzi decât ieri.

Ozana Barabancea, despre legătura cu Divinitatea: ”Am fir scurt cu Dumnezeu”

– De aceea mergeți pe la mănăstiri, poate ca să vă căiți, dacă nu este prea mult spus?



L-am descoperit pe Hristos și atunci mi-am dat seama că am tot. Am înțeles ce este taina spovedaniei și taina împărtășaniei și am înțeles importanța Sfintei Litughii și de atunci viața mea le-a prioritizat. Am un duhovnic, merg în pelerinaje, merg în Israel. Am fir scurt cu Dumnezeu, mă rog des. Acum câteva zile am scris o rugăciune pe telefon. Am avut o problemă de serviciu… Te rog frumos să mă crezi că îmi sunt ascultate rugăciunile. Iar astăzi s-a rezolvat problema aceea. De aceea nu îmi mai este frică de nimic.

Jertfa Ozanei Barabancea pentru ca Maica Domnului să îi asculte ruga: “Dacă ai promis, nu poți să te joci cu sfinții”

– De ați învățat de-a lungul timpului de la preot?

Te duci la icoană și te rogi dacă ai o problemă importantă, foarte importantă, dar trebuie să dai ceva în schimb. Eu când m-am dus la Maica Domnului și m-a rugat pentru un proces, despre care o să se audă, că eu sunt cuminte și nu vorbesc, dar o să se spargă buba… Și mi-a spus preotul că trebuie să îi dai ceva în schimb Maicii Domnului, te rezolvă, dar trebuie să dai ceva în schimb. Și ce crezi că am făcut, m-am lăsat de fumat. I-am promis că din acel moment nu mai pun țigară în gură.

Este un lucru foarte important dacă îi promiți ceva Maicii Domnului, nu poți să te joci cu asta. Nu ai voie să greșești nici măcar o dată, pentru că prețul este mult prea mare.

Altă dată i-am cerut Părintelui Arsenie Boca să-mi dea mașină. Am zis: dacă îmi dai mașină, îți promit că voi aduce oameni la biserică. Mi-a dat fix mașina pe care mi-am dorit-o. Și am promis că duc oameni la biserică și m-a ținut de cuvânt. Pe banii mei am dus oamenii și mă bucur că am făcut asta. Nu mă laud, dar dacă ai promis, nu poți să te joci cu sfinții.

Ozana Barabancea, despre accidentul fiului: ”Nu mai poate purta nimic la gât”

– Ați trecut prin multe încercări în toți anii de când sunteți în vizorul presei. De curând, fiul dumneavoastră a suferit un accident de motor. Ce s-a întâmplat?



A fost urât, dar a trecut, a trecut… M-am rugat la Dumnezeu și… în timpul accidentului el a… Noi avem toată familia, în afară de Gloria pentru că, fiind pianistă, nu prea poate. Dar avem câte un inel pe care scrie ”prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătosul”. Este de la o mănăstire din Grecia.

El și-a pierdut inelul și m-a rugat, m-a implorat după ce a venit de la spital să îi fac rost de un inel. Evident că în secunda doi am dat telefoane și a doua zi avea inelul. În schimb, nu mai poate purta nimic la gât și nu mai poate să poarte cruce.

Jurata de la Te cunosc de undeva, devastată după accident

– Cum ați făcut față situației?

Eu nu am fost om, efectiv nu am fost om. Noroc că nu am avut filmări în perioada aceea că nu eram în stare să filmez absolut nimic. Eram devastată.

– Cât timp a trecut de la acel accident?



Pe 22 mai s-a întâmplat.

– A fost vreun moment atunci când ați aflat de accidentul băiatului când v-ați temut? Atât de grav a fost accidentul?

M-am enervat îngrozitor de tare, am vrut să îl bat. Însă, mi-am dat seama că nu pot să bat un vlăjgan de 22 de ani și că reacția mea nu este dreaptă. Dacă eu sunt nervoasă trebuie să plec. Și am plecat pe străzi, cu mașina… era noaptea. Trebuia să iau pansamentele și toate alea și am început să țip. Era cineva cu mine, ca să nu merg singură, și m-a suportat persoana respectivă. Am făcut o… nu neaparat criză, dar am izbucnit… o descărcare extrem de puternică. Și am fost înțeleaptă că am ales să o fac departe de el, pentru că îl acuzam de neatenție și de teribilism, dar teribilismul vârstei este firesc și îi mulțumesc că l-a salvat Dumnezeu de mai rău.

Cât de afectat este fiul Ozanei Barabancea după accidentul de motor care îi putea fi fatal

– A rămas cu semne pe față, pe corp?



Ceva semne minore. Fără fracturi, fără… dar sufletește și eu, și el am rămas marcați. Nu ai cum să nu rămâi marcat când vezi așa ceva. A fost și cusut pe viu.

– Recuperarea a fost este dificilă?

La mână era problema, pentru că… trebuia să aibă mobilitate.

