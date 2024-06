Anghel Iordănescu a comentat , pe Stadionul Ghencea, în primul meci amical al verii, înainte de EURO 2024. Fostul selecționer al naționalei României a observat că „tricolorii” au tratat cu lejeritate partida de pregătire cu naționala din țara vecină.

Cu ce senzație a rămas Anghel Iordănescu după România – Bulgaria 0-0: „Am vrut să plecăm curați la EURO”

România a reușit doar o remiză cu Bulgaria, scor 0-0, pe Stadionul Ghencea. La finalul partidei, . Pentru naționala lui Edi Iordănescu urmează amicalul cu Liechtenstein, vineri, 7 iunie, ora 21:00.

Anghel Iordănescu a urmărit evoluția naționalei României și a ajuns la concluzia că fotbaliștii convocați de Edi Iordănescu au jucat cu teamă pentru a nu risca vreo accidentare. Dennis Man a ratat un penalty în repriza secundă.

„Analiza nu o fac eu, ci staff-ul tehnic. O fac doar cei care sunt implicați direct. Din punctul meu de vedere, am arătat în unele momente foarte bine, am arătat că putem câștiga. Am văzut că am și ratat un penalty.

Undeva mi s-a părut că am jucat cu prea multă lejeritate, cu frică pentru a nu ne accidenta și pentru a pleca curați la Euro. A fost un test util pentru staff-ul tehnic, prin care pot trage concluziile”, a declarat Anghel Iordănescu, la finalul meciului.

Anghel Iordănescu rămâne optimist: „O grupă grea, dar din care se poate ieși”

România face parte din Grupa E la EURO 2024 alături de Belgia, Slovacia și Ucraina. „Tricolorii” vor debuta la turneul final din Germania contra Ucrainei, pe 17 iunie. Anghel Iordănescu este de părere că naționala pregătită de fiul său ar putea face o figură frumoasă.

„Urmează un ultim meci amical, în care vor fi folosiți și jucătorii care n-au jucat azi. Cred că ne aflăm într-o grupă grea, dar din una din care se poate ieși. Sper ca nivelul jucătorilor noștri să crească și să ajungem cu un potențial pozitiv”, a mai spus „Tata Puiu”.

România este fără victorie în acest an înaintea duelului cu Liechtenstein de pe Stadionul Ghencea. În cele 3 meciuri amicale disputate, „tricolorii” au remizat cu Irlanda de Nord (1-1), au pierdut cu Columbia (2-3) și au remizat cu Bulgaria (0-0).

Basarab Panduru, reacție dură după România – Bulgaria 0-0: „Aspecte pozitive nu prea sunt”

Basarab Panduru consideră că remiza înregistrată de naționala României cu Bulgaria nu oferă perspective pozitive înainte de EURO 2024. Fostul mare internațional român nu se aștepta la o remiză albă contra naționalei Bulgariei în Ghencea.

”Parcă nu vedeam 0-0 și jocul ăsta, chiar dacă e amical. Nu mă gândeam la acest rezultat. Dar poate au făcut antrenamente mai tari și poate asta e o explicație.

Poate nu sunt într-o formă bună, erau probleme când voiau să dea drumul la sprint. Meciul nu a fost cel mai reușit. Aspecte pozitive nu prea sunt”, au fost cuvintele lui Basarab Panduru, la .