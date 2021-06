Cu ce ser s-a vaccinat Vladimir Putin. Nu este disponibil în România

Vladimir Putin s-a vaccinat împotriva noului coronavirus, în privat. Acesta a ales unul dintre cele patru seruri care se produc în Rusia. De asemenea, șeful de stat a declarat că a întâmpinat și efecte adverse.

Cu ce ser s-a vaccinat Vladimir Putin. Liderul a avut mai multe efecte secundare

Vladimir Putin a ales pentru a se vaccina , unul dintre cele produse în Rusia. Acesta nu este disponibil în țara noastră. Liderul rus a declarat că nu a vrut să creeze un regim preferențial pentru niciunul dintre ele.

De asemenea, președintele rus a mai transmis și că a ales acel vaccin care nu are o durată de așteptare atât de mare. El a mai transmis și că oamenii ar trebuie să se vaccineze.

„Avem patru vaccinuri făcute cu tehnică de ultimă oră, sunt sigure și eficiente, așa că sper că ezitările unora dintre cetățenii noștri vor dispărea”, a spus președintele.

Ce efecte adverse a avut Vladimir Putin după ce s-a vaccinat

Liderul Rusiei nu s-a ferit să vorbească nici despre pe care le-a resimțit după ce s-a vaccinat. Astfel, el a precizat că a avut o inflamare a brațului.

Eficiența vaccinului a fost dovedită în câteva zile, iar președintele a mai spus că avea anticorpi la un interval scurt după ce s-a imunizat împotriva noului coronavirus.

„După prima doză nu am simțit nimic, doar o mică inflamare a brațului, după vreo patru ore. A doua doză am făcut-o la ora 12 AM, iar la ora 12 PM mi-am luat temperatura și aveam 37,2 C.

Când m-am trezit, aveam 36,6. După câteva zile, mi-au analizat sângele și au găsit un nivel ridicat de anticorpi”, a mai spus președintele rus, conform .

Rușii ar putea fi obligați să se vaccineze

Vaccinarea nu este obligatorie în acest moment în Rusia, dar măsurile luate de autorități nu le dau altă variantă cetățenilor, decât aceea de a se imuniza.

Spre exemplu, cei care lucrează în servicii trebuie să se vaccineze, pentru că altfel își vor pierde slujbele.

„Dacă un moscovit lucrează în sectorul serviciilor și trebuie să se vaccineze, dar a luat decizia de a nu se vaccina, pur și simplu trebuie să înceteze să lucreze în sectorul serviciilor.

Iar dacă vrea, va căuta un loc de muncă într-un alt sector, care nu presupune necesitatea vaccinării”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov.