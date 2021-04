Cu ce studii se laudă parlamentarii PSD. Milițianul care a făcut facultatea ca să se pensioneze

Ca și în legislaturile precedente, numărul parlamentarilor cu studii făcute după prima tinerețe la vreo obscură facultate particulară rămâne destul de ridicat, inclusiv în rândurile grupurilor PSD, unde găsim un deputat care și-a luat dipoma de master cu un an înaintea pensionării.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chiar și printre cei care și-au văzut de carte la vârsta potrivită și s-au specializat în tot felul de domenii persistă moda obținerii ulterioare a unor diplome în drept, științe politice sau diplomație. De menționat este și faptul că o parte considerabilă a parlamentarilor PSD nu și-au publicat CV-urile.

Pe de altă parte, printre parlamentarii PSD care sunt acum la primul mandat găsim și persoane care au făcut studii serioase, fără să aibă nevoie să recurgă la „fabricile de diplome” ale sistemului universitar românesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dumitru Coarnă, masterand la 44 de ani și pensionar la 45

Ca deputat de Călărași a fost ales Dumitru Coarnă, șeful Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI, care s-a pensionat din poliție la numai 45 de ani, cu o pensie de 5.000 de lei pe lună. „Nu am vrut eu, ci o comisie de medicină a Muncii a constatat. Mi-au spus: mă, băiatule, dacă vrei să mori, du-te la serviciu. Am ajuns la cancer. Nu am vrut să spun acest lucru. Nu doresc nimănui să aibă nici boala mea, nici pensia mea”, se justifica, la Antena 3, Dumitru Coarnă. Numai că imediat după pensionare, el s-a reangajat la sindicatul care-l plătea cu 14.700 de lei pe lună.

Din CV-ul său, aflăm că vajnicul sindicalist al polițiștilor este de meserie electrician, profesie pe care a practicat-o timp de patru ani, până în 1987, când a devenit milițian. Ajuns la vârsta a doua, pe Dumitru Coarnă l-a apucat setea de cunoaștere făcând studii de drept la Universitatea „Româno-Americană, pe care le-a terminat la 42 de ani. În următorii doi ani a obținut și titlul de master în criminalistică, tot la „particulară”, de data asta la Spiru Haret. Cu patalamalele de studii superioare, „tânărul” absolvent avea în față carieră strălucită, dar s-a pensionat după un an. Totuși, diplomele au făcut toți banii pentru că studiile superioare i-au adus un spor la leafă, iar pensiile din MAI au ca bază de calcul media veniturilor pe 6 luni din ultimii 5 ani de activitate.

ADVERTISEMENT

Un alt student întârziat este Laurențiu Gîdei a cărui calificare inițială a fost de poștaș. După câțiva ani petrecuți pe un șantier de construcții din Spania, s-a apucat la 31 de ani de Facultatea de Relații Internaționale a Universității Danubius din Galați, pe care a absolvit-o în 2010. După ce a devenit primar în orașul Târgu Bujor, a mai făcut o facultate, de științe ale comunicării, la Universitatea Apollonia din Iași.

Diplomă de master de la partid

Deputatul Dumitru-Lucian Lungoci este de profesie inginer, dar imediat după terminarea facultății, a urmat un curs de „Managementul campaniilor electorale” la Institutul Social-Democrat „Ovidiu Șincai”, un ONG apropiat de PSD care se ocupă mai mult de ideologia social-democrată. Lungoci și-a trecut în CV cursul de la „Ovidiu Șincai” ca studii de masterat, de parcă i-ar putea da partidul o asemenea diplomă. Și Gabriel Zetea a făcut același lucru în CV-ul său menționând ca studii de master cursul de management politic de la Institutul Social-Democrat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În cazul senatorului Ion Prioteasa aflăm că a devenit director de hotel în Craiova în 1976 la numai 26 de ani, fără să aibă studii superioare, pe aceastea începându-le abia patru ani mai târziu. În CV-ul său nu găsim nicio mențiune despre studiile medii făcute.

Romeo Lungu și-a început studiile superioare în „prestigiosul” centru universitar Câmpina, unde a absolvit cursuri de administrație publică la Facultatea de Litere şi Știinte din respectiva urbe. Ulterior, Lungu s-a apucat de studii serioase și s-a dus la ASE București.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Premianții clasei” de la PSD

În adolescențăr, deputatul Marius Ostaficiuc a căutat să învețe o meserie de pe urma căreia să-și câștige existența După absolvirea școlii profesionale, a devenit electrician, iar pentru a-și rotunji veniturile a trebuit să lucreze și ca agent de asigurări. Situația nu l-a mulțumit, astfel că Ostaficiuc s-a pus serios pe carte. A absolvit la seral un liceu teoretic din Iași, după care a făcut studii de drept la universitatea de stat din oraș și studii de master la Facultatea de Sociologie a Universității din București. Nici așa nu a fost mulțumit așa că a mai urmat două programe de masterat la Universitatea „Petre Andrei” la care s-au adăugat și alte cursuri de specializare, inclusiv la Colegiul Național de Apărare și Institutul Diplomatic Român.

De remarcat este prezența printre deputații PSD a lui Iulian-Alexandru Badea, ales deputat de Dolj la numai 25 de ani. A urmat concomitent cursurile a două facultăți din Craiova, economie și administrarea afacerilor și educație fizică și sport. După absolvire a activat în domeniul asigurărilor și s-a înscris la masterat la amebele facultăți în care își obținuse licența. Deține o firmă în domeniul imobiliar pe care a înființat-o după absolvirea liceului.

ADVERTISEMENT

Hobby-uri inedite ale parlamentarilor PSD

Dumitrița Gliga este deputat de Mureș și președintele organizației județene a PSD. Ambele funcții le-a primit prin moștenire de la tată său, Vasile Gliga, deputat în perioada 2012-2020. Dumitrița Gliga lucrează încă de la 19 ani în compania fondată de tatăl său, un cunoscut fabricant de instrumente muzicale. Cei doi au și o altă pasiune comună dansul sportiv: tatăl a înființat o școală de dans, iar fiica a condus o revistă de specialitate, „Flashdance” și de anul trecut este președintele Federației Române de Dans Sportiv.

Și senatorul Gabriel Mutu are o pasiune aparte, modelismul. Fostul primar de la sectorul 6 și-a trecut cu meticulozitate realizările din domeniu, printre care obținerea mai multor titluri de campion național la automodelism, precum și calitatea de președinte al Federației Naționale de Modelism pe care o deține din 2020.

ADVERTISEMENT

Deputatul Virgil-Alin Chirilă este de profesie economist, iar după absolvirea studiilor a activat în mediul privat pentru ca apoi să lucreze la instituții publice din Mehedinți. În paralel, a activat timp de cinci ani, în perioada noiembrie 2012 – ianuarie 2017, ca salvamontist în județul de baștină.