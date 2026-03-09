Cu ce „under” va juca Mirel Rădoi la FCSB? Adi Ilie vine cu o propunere surpriză și face primul 11 în 4-4-2. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali face schimbări radicale la FCSB după ratarea play-off-ului. Eșecul cu U Cluj din ultima etapă a sezonului regular i-a făcut pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii să demisioneze. Adrian Ilie a spus cum ar urma să arate echipa cu Mirel Rădoi antrenor.

Condiția pe care Gigi Becali i-a impus-o lui Mirel Rădoi la FCSB

FCSB se reconfigurează total după un sezon extrem de dezamăgitor. Echipa patronată de Gigi Becali a ieșit din cupele europene, din Cupa României, dar, cel mai grav pentru club, a ratat prezența în play-off.

Moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA faptul că Gigi Becali i-a spus deja lui Mirel că vrea ca underul din teren să fie neapărat portarul sau un fundaș. Specialiștii FANATIK și-au spus părerea despre noua tactică a bucureștenilor.

„Nu au nevoie decât de doi underi pe anumite posturi. Au nevoie de mai mulți, strategia se face de la meci, la meci. Fiecare echipă își schimbă tactica în funcție de adversar. Tu ai o concepție de joc, dar joci și după adversar.

Eu cred că exact asta s-a întâmplat la FCSB cu antrenorii. Au fost la un moment dat care au jucat tactic foarte bine, îmi aduc aminte. Din ce în ce au pierdut noțiunea… chiar dacă Gigi face echipa. Tu ai 11 jucători, îi antrenezi, dar tactic trebuie să vezi adversarul”, a spus Adrian Ilie.

„Mirel Rădoi va trebui… e obligatoriu chiar să țină totul în mână aici. Ai alt adversar, joci cu alt under, alt stil. Asta s-ar putea să îl vulnerabilizeze. Lucrurile sunt destul de fragile. Apar complicații de la moment, la moment. După cum văd eu situația, s-ar putea să te deranjeze pe tine. Cam așa ar fi între Gigi Becali și Mirel Rădoi. Mirel și-a prezentat demisia de șase ori la Craiova”, a opinat și Marius Mitran.

Adrian Ilie a spus cum va arăta FCSB în sistemul 4-4-2. „Îți trebuie maturitate!”

Adrian Ilie, , a spus ulterior . Întrebat de noul cuplu de atacanți, „Cobra” a oferit un răspuns surprinzător.

„(n.r. – are FCSB jucători de 4-4-2?) Da, are. Poate juca așa. În stânga cu Cisotti și în dreapta cu Miculescu și în față Bîrligea – Thiam. Stoian e prea crud pentru momentul delicat în care se află FCSB. Îți trebuie maturitate acolo. Fiecare pas greșit acum te costă.

(n.r. – pe cine sacrifici la mijloc?) Aș juca cu un închizător și cu Olaru, iar Tănase ar putea fi al doilea vârf, cu Bîrligea. Olaru și un închizător, unul care știe să construiască e foarte important la FCSB. Nu l-am văzut destul de bine pe Arad, nu știu ce poate.

(n.r. – iese Tănase din echipă?) Mie mi-a plăcut tot timpul concurența. Eu nu am stat pe bancă? Și mă credeam foarte bun. Sau Hagi la Barcelona sau Real Madrid. Cisotti a jucat bine la FCSB când a dispărut Olaru și FCSB căzuse… S-au accidentat, a intrat Tănase, a fost cel mai bun la un moment dat. FCSB nu a mai jucat ca acum doi ani de zile”, a mai spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.