Cu Chivu sau deloc! Starul lui Inter amenință cu retragerea dacă nu va continua alături de antrenorul român

Cristi Chivu (45 de ani) a făcut un prim sezon senzațional la Inter Milano, echipa căreia i-a dedicat ultimul deceniu și jumătate. Antrenorul român s-a atașat foarte tare de elevii săi, însă la finalul acestei stagiuni se vede nevoit să renunțe la câțiva dintre ei pentru a întări lotul. Unul dintre cei care ar putea pleca este veteranul Henrik Mkhitaryan (37 de ani), care a anunțat că se va retrage în cazul în care Cristi Chivu va alege să nu se mai bazeze pe el.

Decizie dificilă pentru Cristi Chivu. Ce se întâmplă cu veteranul de la Inter Milano

Henrik Mkhitaryan este o legendă vie a fotbalului armean. El a jucat la cel mai înalt nivel pentru echipe precum Șahtior Donețk, Borussia Dortmund, Arsenal, Manchester United, AS Roma, iar de patru sezoane se află în familia „nerazzurra”. Ajuns la vârsta de 37 de ani, fotbalistul milanezilor îl pune pe Cristi Chivu într-o situație extrem de delicată.

Inter nu și-ar mai dori să continue cu Mkhitaryan, deoarece Este greu de crezut că armeanul va mai rămâne la Milano, iar dacă o va face salariul său va fi diminuat considerabil.

Cristi Chivu are ultimul cuvânt în ceea ce-l privește pe mijlocașul armean, iar decizia este cu atât mai dificilă după ce fotbalistul a declarat că dacă Inter Milano va decide că nu mai are nevoie de serviciile sale, atunci este gata să-și agațe ghetele în cui, anunță

Cristi Chivu ar putea primi un mijlocaș de la FC Liverpool

Conform celebrului jurnalist italian Fabrizio Romano, una dintre țintele principale ale lui Inter Milano din următoarea fereastră de transferuri va fi Curtis Jones, tânărul mijlocaș crescut de FC Liverpool. Britanicul ar mai avea contract cu cormoranii încă un an, iar italienii ar trebui să ajungă la un acord pentru o eventuală sumă de transfer.

În ceea ce privește dorința jucătorului, situația ar fi deja rezolvată. J însă „cormoranii”, în special Arne Slot, s-au opus acestei mutări înainte de finalul sezonului, întrucât olandezul a dorit să se bazeze pe întregul lot pentru a obține calificarea în Champions League.