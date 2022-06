Cu cine a chefuit Teo Trandafir, în direct, de ziua ei. Ce cadou i-a oferit Bella Santiago

Mare petrecere în platoul Teo Show! Teo Trandafir a fost sărbătorită în direct, iar invitații au fost unii de seamă!

Teo Trandafir, petrecere mare în direct!

Prietenii vedetei au fost alături de ea la cea de-a 54-a aniversare. I-au urat lucruri frumoase și încântând-o cu melodii, după caz, sau vorbe care au emoționat-o.

Una dintre surprizele pregătite de producătorii emisiunii a fost prezența în platou a comediantului Teo, cunoscut publicului larg datorită glumelor sale de la stand-up-uri.

Prezentatoarei nu i-a venit să creadă când l-a văzut în platou, fiind unul din puținii stand-up artiști pe care îi apreciază nespus de mult.

Și colega ei de emisiune, , cea care gătește zi de zi tot felul de preparate care mai de care mai exotice, a ținut să își arate respectul.

I-a oferit un ceas care are gravat numele ei și data nașterii. Teo l-a primit cu zâmbetul pe buze, dar asta nu a fost tot. Bella a interpretat pentru vedeta Kanal D și melodia „I will always love you”, o piesă la care Teo a vărsat câteva lacrimi.

Velea, Băduleasca și Liviu Guță, printre invitați

În platoul au fost prezenți și Alex Velea, cu care Teo a legat o prietenie încă din 2006, când l-a promovat intens pe inventatorul trapanelelor, dar și tânăra speranță a muzicii Andrei Bănuță. Nici Raluca Bădulescu n-a putut lipsi de la petrecerea difuzată în direct de Kanal D.

O apariție absolut surprinzătoare a fost cea a lui Liviu Guță. Acesta, în loc să cânte o manea, a ales un cu totul alt registru! Celebrul cântăreț de muzică de bairam i-a dedicat lui Teo Trandafir melodia „Love me tender” a lui Elvis Presley, într-o manieră cu totul inedită!

Teo Trandafir a împlinit vârsta de 54 de ani pe 2 iunie 2022. Prezentatoarea a devenit cunoscută datorită emisiunii Teo Show, difuzată inițial, în urmă cu mulți ani, de postul PRO TV. În acel format le avea colege pe Nuami Dinescu și Nicoleta Luciu.