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Cu cine a format un cuplu Sorana Cîrstea înainte de Alexandru Țiriac. Relația sentimentală a durat 3 ani

El este bărbatul cu care Sorana Cîrstea s-a iubit cu ani buni înainte de a fi partenera lui Alexandru Țiriac. Cei doi s-au separat după 3 ani fără a dezvălui motivul.
Alexa Serdan
04.06.2026 | 18:45
Cu cine a format un cuplu Sorana Cirstea inainte de Alexandru Tiriac Relatia sentimentala a durat 3 ani
Cu ce sportiv s-a iubit Sorana Cîrstea. Sursa foto: Instagram.com
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Toată lumea știe că Sorana Cîrstea a format un cuplu cu Alexandru Țiriac. Înainte de povestea de dragoste cu fiul miliardarului Ion Țiriac a avut o relație discretă cu un sportiv. Legătura a durat 3 ani, dar s-a terminat brusc.

Sorana Cîrstea, relație cu un celebru jucător de tenis

După ce a revenit la Roland Garros Sorana Cîrstea (36 ani) a vorbit despre retragere. E decisă ca la finalul anului să-și încheie cariera în tenis, 2026 fiind o perioadă cu multe finalizări pentru celebra jucătoare de tenis originară din orașul Târgoviște. Ea a pus punct legăturii sentimentale care dura de circa 5 ani.

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S-a despărțit de Alexandru Țiriac fără discuții aprinse, anunțul fiind făcut chiar de afacerist. Cei doi au rămas în relații foarte bune, tenismena dorind să se focuseze pe turnee și competiții. În ceea ce privește planul sentimental pare că nu vrea să se arunce cu capul înainte, după ce în trecut a fost împreună cu un sportiv.

Vreme de 3 ani a format un cuplu cu un columbian. Santiago Giraldo este un tenismen care s-a retras din activitatea competițională și care s-a reinventat enorm în ultimii ani. Despărțirea lor a intervenit în anul 2017, jucătorul fiind atras inițial de una dintre cele mai bune prietene ale româncei. Acesta pusese ochii pe Ana Ivanovic.

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„Santi”, așa cum era alintat de Sorana Cîrstea, a reușit să o cucerească pe sportivă în cele din urmă. De-a lungul timpului au fost discreți și s-au bucurat de momente unice împreună. Au mers în diferite călătorii, dar separarea a venit pe neașteptate. Fostul număr 28 mondial în apogeul carierei (2014) și tenismena păreau foarte fericiți, dar se pare că lucrurile nu stăteau chiar pe roze.

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„Luni, 18 septembrie 2017, Santiago Giraldo s-a trezit la 9:30 într-o cameră de hotel din Bogota și pentru prima dată s-a descoperit fără planuri, fără obligații, fără iubită. Dar foarte sigur pe decizia de a renunța să joace tenis pe termen indefinit”, scria Juan Diego Ramirez pe site-ul ATP, în prima jumătate a anului 2018, relatează tennisitaliano.it.

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Santiago Giraldo, fost jucător de tenis din Columbia
Santiago Giraldo, fostul iubit al Soranei Cîrstea. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Ce a făcut bărbatul după separarea de Sorana Cîrstea

Santiago Giraldo a luat o mică pauză de la tenis după despărțirea de Sorana Cîrstea. Timp de șase luni a stat departe de pasiunea sa, focusându-se pe dezvoltarea personală. Acesta a descoperit yoga și a început să călătorească mai mult. Ulterior, a decis să revină în circuit, întoarcerea sa fiind marcată în martie 2018.

A practicat aproape 2 ani din nou sportul care l-a consacrat. Din păcate, nu s-a mai ridicat la nivelul cu care își obișnuise fanii din lumea întreagă. Fostul tenismen a participat în cea mai mare parte a timpului la turnee de tip Challenger, iar în 2020 a renunțat definitiv. De atunci a intrat într-un con de umbră, iar tenisul a fost lăsat în urmă.

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„M-am deșteptat foarte liniștit… eram sigur de ceea ce îmi doream: libertate și calm. Am fost foarte singur acolo, voiam să stau eu cu mine, să mă plimb, să meditez, să fac yoga, să citesc. Și exact asta am făcut. Uneori înotam câteva ore, iar când ieșeam mă simțeam revitalizat.

Pentru mine viața nu înseamnă doar să identifici un obiectiv și să lupți pentru a-l atinge. Pentru mine succesul înseamnă să simți dragostea și pasiunea pentru a ajunge la linia de sosire. Oprește-te, ia-ți puțin timp pentru tine, găsește pasiunea pentru lucrurile mărunte și de acolo găsește imboldul pentru un nou scop. 

Scopul meu a fost să stau departe de joc timp de șase luni, a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată”, spunea în urmă cu ceva vreme fostul jucător de tenis, mai arată sursa menționată mai sus.

Pe de altă parte, Sorana Cîrstea este lăudată de presa din străinătate pentru performanțele sale. În ultimul an de carieră a urcat în clasamentul WTA până pe poziția 19. A fost numită de jurnaliștii de peste hotare drept „frumoasa din cartier”.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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