Cu cine a fost surprinsă fosta iubită a lui Kylian Mbappe. A uitat deja de internaționalul francez

După o perioadă lungă de speculații privind o posibilă relație sentimentală lucrurile au fost confirmate. Află cu cine a fost surprinsă fosta iubită a lui , la o sesiune de cumpărături. A uitat deja de internaționalul francez în vârstă de 26 de ani.

ADVERTISEMENT

Cu cine a fost surprinsă fosta iubită a lui Kylian Mbappe

Fosta iubită a lui Kylian Mbappe nu a stat prea mult timp singură. Georgia May este o influenceriță celebră din Marea Britanie care cucerește cu farmecul său bărbații. Recent, i-a furat inima mijlocașului lui Manchester United.

Potrivit , frumoasa brunetă a fost văzută în compania lui Manuel Ugarte (24 de ani). Tânăra de 27 de ani și celebrul fotbalist au fost fotografiați la o sesiune de cumpărături care s-a dorit a fost una extrem de discretă.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de paparazzi. Ei au fost văzuți la un supermarket din nordul Londrei. Astfel, fosta iubită a lui Kylian Mbappe și Manuel Ugarte bifează prima ieșire publică în doi.

Îmbrăcați în ținute casual, cei doi parteneri de viață au fost surprinși de un fotograf local din Manchester. Fotbalistul și cunoscuta influenceriță par extrem de relaxați și se simt bine unul în compania celuilalt.

ADVERTISEMENT

Anterior, au confirmat idila pe social media. Au făcut acest pas prin intermediul unor poze postate din vacanță. Imaginile au fost realizate pe un iaht, în timp ce se aflau în Spania. Fotbalistul și creatoarea de conținut radiază de fericire.

ADVERTISEMENT

La momentul respectiv sportivul a etichetat-o ​​pe Georgia May prin intermediul unui emoji în formă de inimă. Ulterior, influencerița a subliniat că se află „într-o companie bună”, dând de înțeles că se înțelege de minune cu noul iubit.

Cine este iubita lui Manuel Ugarte

Georgia May nu este străină de lumina reflectoarelor. Actuala parteneră de viaă a mijlocașului lui Manchester United este o prezență constantă pe rețelele de socializare. Tânăra este originară din Marea Britanie.

ADVERTISEMENT

În momentul de față își împarte timpul între țara natală și Australia. În schimb, Manuel Ugarte este stabilit la Manchester United, după ce a fost transferat de la Paris Saint-Germain. Transferul a costat 43 de milioane de lire sterline.

În altă ordine de idei, creatoarea de conținut este urmărită de peste 230.000 de persoane pe Instagram. Pe TikTok a adunat până la ora actuală doar 50.000 de urmăritori. Pe aceste aplicații de socializare vorbește despre modă și frumusețe.

De asemenea, conținutul său este concentrat pe stil de viață, vacanțe de lux și sesiuni de cumpărături. Georgia May împărtășește conținut din categoriile modă, frumusețe, homeware, mâncare, băutură și călătorii.

Totodată, actuala a lui Manuel Ugarte creează filmări pentru diferite branduri. Georgia May colaborează cu agenția Fuse Talent Management Agency, care are sediul în Marea Britanie. Anterior a avut o relație sentimentală cu Kylian Mbappe.