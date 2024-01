Cu cine a fost surprinsă Raluca Pastramă după divorțul de Ibrahim. Au fost văzuți în public, în București

Raluca Pastramă s-a afișat în preajma unui alt bărbat după ce în urmă cu o lună a confirmat divorțul de cel de-al doilea soț, Ibrahim Ibru, alături de care are o fetiță. Vedeta nu s-a ascuns de ochii lumii, fiind surprinsă prin Capitală.

Bărbatul misterios cu care s-a afișat Raluca Pastramă după ce a divorțat de Ibrahim

Fosta soție a lui Pepe este din nou în centrul atenției, după ce în urmă cu trei ani a stârnit rumoare în lumea mondenă prin divorțul de faimosul artist. Raluca Pastramă pare să nu-și găsească liniștea în plan sentimental, anunțând în decembrie 2023 că a rupt căsnicia și de Ibrahim, al doilea soț. De curând, însă, paparazzii au surprins-o în preajma altui bărbat.

Raluca Pastramă dezvăluia în urmă cu o lună că nu mai formează un cuplu cu Ibrahim deja de un an. Au fost multe zvonuri în spațiul public . Acum ei sunt în proces de divorț și, de dragul fetiței pe care o au împreună, Raluca Păstrează ține încă legătura cu fostul partener.

”În primul rând eu sunt despărțită de el din luna ianuarie a acestui an, de la sfârșitul lunii ianuarie-februarie nu am mai format un cuplu, ne-am mai întâlnit pentru copil, am încercat să ne înțelegem, dar nu s-a mai putut!”, mărturisea în decembrie 2023, Raluca Pastramă, pentru Spynews.

Totuși, cine ar putea fi noul bărbat alături de care a fost fotografiată Raluca Pastramă? Jurnaliștii au imortalizat câteva momente dintre cei doi. În imagini, vedeta și individul misterios erau în mașina ei și se îndreptau către zona Nordului din Capitală.

Raluca Pastramă, fotografiată în mașina proprie cu bărbatul misterios

Preț de câteva minute, Raluca Pastramă a discutat cu ”partenerul” de companie în mașină, iar la un moment dat acesta a coborât din mașină, scoțând din portbagaj o geantă mare, pe care multe persoane o folosesc pentru transportul de haine.

După ce și-a scos bagajul, bărbatul a mai purtat un dialog scurt cu Raluca Pastramă și ulterior a plecat. La rândul său, Raluca Pastramă a pornit din nou mașina și a părăsit zona de Nord a Bucureștiului, lăsând în urma sa multe semne de întrebare.

Rămâne de văzut, așadar, dacă Raluca Pastramă va lămuri subiectul de față. Cât despre Ibrahim Ibru, cu acesta s-a căsătorit în 2022, într-un cadru restrâns, doar cu cei dragi alături, în urma divorțului din 2020 de Pepe.

În prezent, Raluca Pastramă este mamă a trei fetițe. Asta deoarece mai are două fiice din mariajul cu Pepe, pe nume Rosa și Maria. Chiar dacă părinții lor nu mai sunt împreună (după o căsnicie de opt ani), cele două fetițe se împart între locuințele acestora.