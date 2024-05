Cu cine a petrecut Cătălin Bordea Paștele. Cea mai importantă femeie din viața sa i-a fost alături

Cu cine a petrecut Cătălin Bordea Paștele? Celebrul comediant a decis să se axeze pe familie în această perioadă. Astfel, cea mai importantă femeie din viața sa i-a fost alături.

Pentru Cătălin Bordea, ultimele luni de zile au fost destul de complicate. . De altfel ulterior s-a aflat că aceasta este și într-o relație cu un bun prieten de-al său, Spike.

Drept urmare, sărbătorile de anul acesta au fost ceva mai diferite pentru Cătălin Bordea. Acesta a decis să se refugieze la Botoșani, în casa unde a crescut. Mai mult de atât, a avut-o alături pe cea mai importantă femeie din viața sa.

Este vorba despre bunica acestuia. Cătălin Bordea a recunoscut că de mai bine de 12 ani nu a făcut Paștele cu ea. A fost reținut ”cu altă familie” însă de această dată a decis să se întoarcă la cea care i-a făcut copilăria mai frumoasă.

„De Paște mă duc la bunica mea. Nu am mai fost de 12 ani de sărbători la ea, pentru că am fost un pic reținut cu altă familie”, a declarat Cătălin Bordea, întrebat de cei de la cancan.ro cum petrece Paștele.

Drama trăită de celebrul comediant

Menționăm faptul că faimosul comediant nu a avut o copilărie atât de ușoară. Chiar el a vorbit la un moment dat despre întâmplările din viața sa. Tatăl lui l-a abandonat pe când acesta avea doar doi ani.

De asemenea, , nu s-a ocupat chiar atât de mult de el. Iar comediantul nu va uita tot ceea ce a trecut. Pe de altă parte, o apreciază pe bunica sa, care l-a salvat și care a avut grijă de el.

„Taică-miu a plecat când aveam eu doi ani, maică-mea era mică, m-a făcut când avea 16 ani. La mine, părinții au dispărut în momentul în care eu am apărut. Nu am știut niciodată ce înseamnă să am tată. Așa m-am născut, deja fisurat. Taică-miu m-a lăsat pe un scaun în autobuz, el a plecat și nu a mai apărut niciodată.

Și m-a găsit bunică-mea la vreo patru stații. Ea aștepta autobuzul să se ducă la muncă, perfect convinsă că eu eram în grija lui taică-miu”, a povestit și actorul, în cadrul unei emisiunii TV.