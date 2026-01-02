Cu cine a petrecut Revelionul Florin Răducioiu. A apărut lângă o blondă superbă

ADVERTISEMENT

Fostul atacant al lui Dinamo şi AC Milan, Florin Răducioiu (54 de ani), a avut parte de sărbători de iarnă extrem de frumoase. Iată cu cine a petrecut, de fapt, Revelionul fostul internațional român. E în culmea fericirii.

Florin Răducioiu, Revelion alături de o blondă frumoasă

Florin Răducioiu a luat pe toată lumea prin surprindere când a anunțat că . O ceruse în căsătorie în noaptea de Anul Nou și urmau să ajungă la altar în 2025. Din păcate, drumurile lor s-au separat.

La câteva luni de la luarea deciziei de a se despărți fostul fotbalist a fost văzut cu o blondă superbă. Cei doi au petrecut împreună atât Crăciunul, cât și Revelionul. Trecerea dintre ani au sărbătorit-o în străinătate, la Paris.

Mai exact, fostul internațional s-a fotografiat alături de fosta parteneră de viață, Andreea Albăstroiu. Așadar, cei doi au mai dat o șansă poveștii de dragoste care a început în urmă cu mai mulți ani. S-au cunoscut la Milano, printr-un prieten comun.

Se pare că în momentul de față Florin Răducioiu este în culmea fericirii alături de femeia cu 10 ani mai mică decât el. Fostul atacant al Generației de Aur și frumoasa blondină au mari șanse să ajungă la altar în perioada următoare.

Când era programată nunta lui Florin Răducioiu cu logodnica sa

Singurul fotbalist român care a jucat în Big 5, Florin Răducioiu, și iubita sa au stabilit data nunții. Andreea Albăstroiu, cu care fostul internațional are o relație de mai bine de doi ani, este cea care a ales ziua cea mare.

„Am hotărât pe 7 septembrie, dar trebuie să găsim o locaţie… suntem aproape, dar ea hotărăşte, nu eu. Face totul ea! Bineînţeles, evident că vorbim împreună, dar data ar fi 7 septembrie.

Îi place ei 7 septembrie, această zi. Dar nu ştiu de ce! I-am spus că nu am nimic împotrivă. Să vedem, mai avem mult timp. Am cerut-o de Revelion, a fost o nebunie. Eu voiam cu totul altceva.

Ea a zis: «Nu, lasă să fac acum!». Eu voiam în altă locaţie. Aveam inelul de câteva luni!”, a spus Florin Răducioiu, în urmă cu ceva vreme, pentru . Iubita fostului fotbalist a lucrat în Italia, ca secretar la Biroul de Promovare Comercial-Economică (BPCE) din Milano.

Frumoasa blondină are un băiat din primul mariaj. La rândul său, fostul internațional are doi băieți din căsnicia cu Astrid, femeia cu care a fost însurat timp de 23 de ani. Au divorțat în anul 2018 și nu mai țin legătura.

Anterior, Florin Răducioiu , pe numele său real Eugenia Ștefan. Povestea de dragoste dintre fostul sportiv și fotomodel a fost una intensă.