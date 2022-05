Cu cine a petrecut WRS la ceremonia de deschidere Eurovision 2022. Reprezentantul României și-a arătat tatuajele. Video

reprezentantul României din acest an la competiția Eurovision, a petrecut la deschiderea oficială cu reprezentanta Spaniei, pe numele de scenă Chanel. În timp ce aceasta a îmbrăcat o rochie elegantă de culoare roșie, cu o trenă lungă de câțiva metri, reprezentantul României a purtat pantaloni albi, o bluză neagră, cu anchior, care i-a scos în evidență tatuajele de pe piept. În plus, WRS a avut la gât un colier din perle albe și cercei.

WRS a petrecut la deschidere cu reprezentanta Spaniei. Cum s-au prezentat concurenții!

pe covorul turcoaz la deschiderea oficială a competiției internaționale Eurovision 2022, ce se desfășoară în aceste zile în Italia, la Torino. Delegațiile tuturor țărilor participante au defilat pe covorul turcoaz, lung de 200 metri, și s-au întâlnit cu jurnaliștii acreditați la acest eveniment.

Ceremonia de deschidere a fost spectaculoasă și a avut loc într-o atmosferă elegantă a Palatului Regal din Venaria Reale, o bijuterie a patrimoniului UNESCO. WRS s-a întreținut ore întregi cu Chanel, reprezentanta Spaniei, care a atras atenția cu formele ei voluptoasă, dar și cu rochia roșie, cu trenă.

Cântărețul a purtat o ținută gold smart casual, extrem de apreciată de ceilalți invitați din concurs. Norvegienii Subwoolfer au făcut și ei spectacol pe covorul turquaz, cu măștile galbene de pe față. Toți concurenții s-au străduit să fie la înălțime.

”M-am simțit extraordinar. Am petrecut mult timp în compania reprezentantei Spaniei. Abia aștept să urc pe scenă și sunt mâdru că am ocazia să reprezint România în acest concurs”, a declarat WRS, pentru FANATIK.

”Ceremonia a fost un veritabil tur de forță”

„Ceremonia a fost un veritabil tur de forță. Zeci de interviuri, sute de poze cu fanii, o mulțime de prieteni pe care i-am cunoscut în universal Eurovision, nimic nu a lipsit pentru ca acest eveniment să fie unul memorabil. Am început defilarea cu nori și ploaie, dar am terminat sub un soare arzător, o atmosferă de vis care m-a încărcat pozitiv pentru concurs.”, a mai declarat WRS.

WRS a pășit pe covorul roșu al 27-lea

WRS, împreună cu întreaga delegație a României, a avut numărul 27 în ordinea intrării pe covor, conform desfășurătorului stabilit de organizatori. Reprezentanții României au fost foarte bine primiți de jurnaliști și de fanii competiției cântecului european.

Gazdele ceremoniei de deschidere au fost Gabriele Corsi, Mario Acampa și Carolina Di Domenic. Aceștia au întâmpinat invitații în grădina Palatului Regal și au realizat interviuri cu artiștii ESC 2022.

Prima semifinală începe azi, 10 mai 2022

Eurovision debutează azi, marți, 10 mai 2022, cu prima semifinală de la ora 22.00. Ea va fi transmisă în direct la TVR 1 şi TVR Internaţional. WRS a fost calificat în urma selecţiei naţionale din 5 martie. Andrei Ionuț Urs va urca pe scena Eurovision Song Contest 2022 pe 12 mai, în cea de a doua semifinală a competiţiei, cu numărul 13 de intrare în concurs. Evenimentul se desfășoară la Arena Pala Olimpicodin Torino.

Alături de România, în a doua semifinală participă: Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia şi Irlanda. Finala va avea loc sâmbătă, 14 mai și va fi difuzată în direct și în exclusivitate la TVR.

Ce este Eurovision Song Contest

este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU – cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).