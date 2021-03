Cristina Ciobănașu a decis să plece într-o vacanță în Maldive, după despărțirea de Vlad Gherman. Actrița pare să aibă iar zâmbetul pe buze, așa cum reiese din fotografiile postate pe contul ei de Instagram. Însă, un detaliu interesant le-a atras atenția fanilor și i-a făcut să o întrebe dacă are un nou iubit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Destinația aleasă este una dintre preferatele vedetelor în acest an, iar actrița din Adela a plecat în vacanță, acolo de unde le-a arătat deja fanilor primele imagini. Filmarea de pe contul de Instagram al vedetei Antena 1 pare să dezvăluie un detaliu inedit.

La un moment dat, când sunt incluse niște secvențe din aeroport, Cristina Ciobănașu cumpără două cafele. Gestul ei i-a făcut pe umăritorii online să reacționeze imediat, deoarece restul clipului este făcut în așa fel încât să dea senzația că frumoasa artistă este singură pe drumul spre Maldive.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu cine a plecat Cristina Ciobănașu în vacanță

După ce a postat clipul respectiv, unii fani au întrebat-o pe Cristina dacă a apărut cumva un nou iubit în viața ei. “Un iubit nou?”, “Nu e singură, avea două cafele”, “Pentru cine ai luat cafeaua? Una ți-ai luat-o ție și cealaltă cui?”, “Cineva special? Cred că l-ai ascuns în bagaje”, sunt doar câteva dintre mesajele pe care le-a primit vedeta Antena 1.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai iubite cupluri de la noi. După nouă ani de relație, au decis să rupă logodna și să pună capăt relației. Fanii lor încă mai speră că se vor împăca, mai ales pentru că Vlad Gherman a recunoscut că nu poate garanta că acest lucru nu se va întâmpla vreodată, pe viitor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Chiar ne-am dorit să funcționeze, pentru că știam ce avem lângă noi. De multe ori am renunțat la dorințele noastre doar ca să funcționeze relația, nu e un lucru sănătos, dar am încercat. Am făcut sacrificii, compromisuri în egală măsură.

Cristina este în continuare pentru mine cea mai specială persoană. O fire sensibilă, un om blând și altruist, o persoană puternică și curajoasă. Nu cred că voi înceta vreodată să o iubesc – indiferent de tipul de iubire pe care i-o port”, a spus actorul pentru viva.ro.

ADVERTISEMENT

Cum au anunțat că se despart

Cei doi foști iubiți și colegi în serialul Adela au filmat împreună un vlog, anunțând cu lacrimi în ochi că au pus capăt relației. Însă, au ținut să îi asigure pe fani că nu a fost o decizie luată în grabă, iar ei vor rămâne prieteni buni în continuare.

„Meritați să știți adevărul de la noi, oricât de dureros sau greu de crezut ar fi. Am zis că zic eu. Cris și cu mine ne-am despărțit. Eu și Vlad nu mai formăm un cuplu. Am decis împreună că este mai bine să o luăm pe drumuri separate, dar rămânem prieteni.

ADVERTISEMENT

Trebuie să înțelegi că dragostea adevărată nu înseamnă să trăiești lângă o persoană până la adânci bătrâneți. Și noi de mici avem imaginea asta. Și noi credeam că dragostea adevărată este reprezentată prin familia perfectă, copii, case, vacanțe, dar timpul ne-a demonstrat că cel mai important lucru e să te bucuri de fiecare moment.

Să trăiești fiecare clipă că și cum ar fi ultima. Noi am făcut asta! Mai mult decât atât iubirea adevărată înseamnă să ai curajul să iei o astfel de decizie atunci când simți că alegerea de a rămâne într-o relație în care nu te mai regăsești ar fi un compromis care nu aduce nimic bun”, au declarat Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu, atunci când au anunțat că se despart.