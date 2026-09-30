Cu cine a semnat jucătorul român lăudat de Erik ten Hag și „furat” de Mititelu de sub nasul lui Hagi

ADVERTISEMENT

Cariera unui jucător profesionist de fotbal poate cunoaște multe direcții. Este și cazul lui Dragoș Albu (25 de ani), considerat o tânără mare speranță a fotbalului din Oltenia. Recent, fostul fotbalist al lui Adrian Mititelu a semnat un nou contract din postura de jucător liber. Unde a ajuns, de fapt.

Dragoș Albu a semnat în Italia

După ce a bifat cu FC U Craiova 1948 (2024), Gloria Buzău (2025), iar anul acesta cu Hermannstadt, Dragoș Albu începe un nou capitol din cariera sa. Fostul internațional român de tineret a fost prezentat oficial de SS Taranto, grupare din Liga 5 din Italia care aspiră la promovarea în eșalonul superior.

ADVERTISEMENT

„SS Taranto anunță că a achiziționat definitiv drepturile sportive ale fotbalistului Constantin Dragoș Albu. Mijlocașul român, născut în 2001, ajunge la echipa „rossoblù” după ce a evoluat ultima dată în prima ligă a țării sale, sub tricoul echipei Hermannstadt. Născut la Plenița pe 15 martie 2001, Albu este un mijlocaș cu o constituție fizică impunătoare (186 cm) și calități tehnice remarcabile, care s-a format fotbalistic în prestigioasa academie a clubului olandez Utrecht, echipă cu care a debutat la nivel profesionist în divizia a doua locală (Eerste Divisie).

În 2020 s-a întors în România pentru a îmbrăca tricoul FCU Craiova, devenind unul dintre pilonii echipei. Alături de formația din Craiova a obținut promovarea în Liga I, câștigând campionatul din Liga II în sezonul 2020/21 și acumulând ulterior 82 de prezențe în prima ligă națională. În ultimele sezoane a evoluat la Gloria Buzău și la Hermannstadt, confirmându-se ca un jucător de încredere absolută pentru această categorie, cu 38 de prezențe și 3 goluri în ultimul campionat.

ADVERTISEMENT

Albu se mândrește cu un parcurs important în cadrul echipelor de tineret ale naționalei României, care a culminat cu 11 prezențe (și un gol) la Under 21, echipă cu care a participat la faza finală a Campionatului European de tineret din 2023. Mâine va fi supus examinărilor medicale de rutină, după care va fi imediat la dispoziția staffului tehnic și își va începe noua aventură în tricoul roș-albastru. Dragoș primește cele mai călduroase urări de bun venit din partea întregii familii roș-albastre”, este anunțul făcut de Taranto Calcio pe pagina oficială.

ADVERTISEMENT

Bijuteria de 20.000 de locuri pe care va juca Dragoș Albu

Deși este o echipă care evoluează în Liga 5 din Italia, Taranto își va disputa de acum partidele de pe teren propriu pe un stadion modern cu o capacitate de 20.000 de locuri. Arena cea veche avea o capacitate chiar de 28.000 de locuri, însă actuala este aliniată la cele mai noi standarde și rivalizează cu stadioane chiar din primul eșalon al României.

ADVERTISEMENT

Dragoș Albu, lăudat de Erik ten Hag și furat de Adrian Mititelu

În decembrie 2017, Dragoș Albu semna cu olandezii de la FC Utrecht până în 2020. La acea vreme, fotbalistul avea doar 16 ani și era extrem de apreciat de Erik ten Hag, antrenorul batavilor în perioada respectivă (trecut ulterior pe la Manchester United). „Este un tânăr jucător promițător, pe care l-am descoperit prin intermediul rețelei noastre internaționale. Am avut ocazia să-l urmărim pe Dragos în timpul antrenamentelor, al meciurilor amicale și al meciurilor internaționale de tineret pe care le-a disputat cu echipa națională a României Under-17. Suntem convinși că se va putea dezvolta în continuare la Utrecht”, spunea tehnicianul, conform a clubului.

Însă destinul avea să îl readucă pe meleaguri românești. În vara anului 2020, , deși era dorit de Gică Hagi. Patronul oltenilor îl transfera la pachet cu fratele său mai mic, Andrei Cătălin Albu. „Nu ştiam că Albu cel mare a semnat cu FCU. Eu ştiam că el este foarte aproape de Viitorul, acolo unde Hagi şi l-a dorit cu ardoare, iar Gică era dispus să dea şi destui bani pentru băiatul ăsta”, spunea Paul Răducanu, managerul Școlii de Fotbal Gheorghe Popescu la acea vreme, pentru

ADVERTISEMENT

„Albu este unul dintre cei mai talentați jucători români, iar timpul va confirma asta”, era aprecierea făcută de Adrian Mititelu Jr. în toamna anului 2021, la adresa lui Dragoș Albu.