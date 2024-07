Cu cine a venit Răzvan Burleanu la partida naționalei feminine a României! Premieră pentru șeful FRF și momente emoționante pe Arcul de Triumf. Foto Exclusiv

Reprezentativa feminină a României s-a calificat în play-off-ul pentru Campionatul European de anul viitor, după ce în ultimele meciuri a învins Kazakhstan, scor 3-0, și Armenia, 3-1. Răzvan Burleanu a asistat la meci.

Cu cine a venit Răzvan Burleanu la partida naționalei feminine a României! Premieră pentru șeful FRF și momente emoționante pe Arcul de Triumf

s-a aflat în loja stadionului Arcul de Triumf de unde a urmărit meciul dintre România și Armenia. Alături de el, în premieră la un meci de fotbal, a fost și fiica lui Răzvan Burleanu, Maria, dar și soția șefului fotbalului românesc, Anamaria.

ADVERTISEMENT

În imaginile surprinse de FANATIK se observă mai multe momente interesante. În primul rând, Răzvan Burleanu și fiica acestuia au fost surprinși cu mâna în dreptul inimii în momentul intonării imnului.

Apoi, cei trei membri ai familiei Burleanu s-au așezat liniștiți pe scaunele stadionului Arcul de Triumf și le-au urmărit la treabă pe Teo Meluță, Mihaela Ciolacu și Cristina Carp.

ADVERTISEMENT

, este împreună cu soția sa de peste 20 de ani, de pe vremea când erau în liceu. Soția sa este o prezență discretă în spațiul public. Anamaria a câștigat Miss Boboc în perioada liceului și a cochetat cu modellingul.

Gheorghe Burleanu, mândru de nepoata sa!

Gheorghe Burleanu, tatăl șefului FRF, declara în anul 2020 că e mândru de prima sa nepoată, care s-a născut în ziua de Florii. De menționat că Burleanu senior a jucat fotbal la nivel înalt la echipe precum Selena Bacău, FC Olt, Ceahlăul sau Dacia Unirea Brăila.

ADVERTISEMENT

„Am o nepoată impecabilă. Am văzut-o și mi-a umplut sufletul de bucurie, am venit la București și am intrat, o săptămână, într-un cantonament bazat pe un efort sentimental susținut.

Sunt foarte bucuros, nici nu pot să dorm de fericire. Maria seamănă cu Răzvan, e adevărat că are și de la mamă, dar parcă a luat mai mult de la tată.

ADVERTISEMENT

Acum îmi doresc un singur lucru, să trăiesc cât mai mult, să apuc să o văd mireasă. O să mai driblez eu moartea”, a declarat Gheorghe Burleanu pentru .